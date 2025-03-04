4 Mart 2025 Salı TV8 Survivor 2025 izle: Survivor canlı izle

TV8, Survivor All Star, Survivor Panorama, Survivor Ekstra, ve Masterchef Türkiye gibi programlarla seyircilerine eğlenceli anlar yaşatmaya devam ediyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
4 Mart 2025 Salı TV8 Survivor 2025 izle: Survivor canlı izle
Yayınlanma:

 Şimdi ise, Survivor 2025 ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Acun Ilıcalı’nın yapımcılığında yayınlanan Survivor, bu yıl All Star - Gönüllüler formatıyla ekranlarda olacak. 4 Mart 2025 salı günü büyük bir heyecanla başlayacak olan Survivor için nefesler tutuldu.

Survivor 2025’in TV8’de saat 20:00’de yayınlanacağını unutmayın!

SURVİVOR CANLI İZLE:

https://www.tv8.com.tr/canli-yayin

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