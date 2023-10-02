Albayrak Medya Küçülmeye Gidiyor! Tek Tek İşten Çıkarmalar Başladı

Albayrak Grubu'nun medya kısmında flaş gelişmeler yaşanıyor! Küçülmeye gitme kararı alan Albayrak Medya'nın çeşitli yayın organlarında işten çıkarmalar başladı. Yeni Şafak'ta birçok ismin işine son verilirken TVNET'te de ayrılıkların yaşanacağı konuşuluyor.

Albayrak Medya Küçülmeye Gidiyor! Tek Tek İşten Çıkarmalar Başladı

Albayrak Grubu'nda son dönemlerde hareketli günler yaşanıyor. Grubun medya organlarında yeni dönemde alınan kararlarla birlikte işten çıkarmalar yaşanmaya başladı!

Yeni Şafak'ta Pek Çok Kişi İşten Çıkarıldı!

Albayrak Medya ile ilgili 2 aydır küçülmeye gidileceği ve işten çıkarmaların başlayabileceği konuşuluyordu.

Deprem niteliğinde medya organlarına düşen haberlere göre, Albayrak Medya'nın önde gelen yayın organları olan Yeni Şafak ve GZT'de birçok ismin işine son verildi. Söz konusu yayın organlarında 25 Eylül 2023 Pazartesi'den itibaren işten çıkarmalar başladı. İşten çıkarılanların başında ise deneyimli isimler ve akşam vardiyasında çalışanların olduğu belirtildi.

Öte yandan grubun televizyon ayağı olan TVNET'te de işten çıkarılacak kişilerin listesinin hazırlandığı öğrenildi. Burada da yaklaşık 20 kişinin işine son verileceği iddia ediliyor.

25 farklı mecrada yayın yapan Albayrak Medya'da ilerleyen süreçte de işten çıkarmaların yaşanabileceği konuşuluyor. Söz konusu işten çıkarma talimatlarının ise CEO Mesut Albayrak tarafından verildiği öğrenildi.

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