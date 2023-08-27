Arka Sokaklar 18. sezon tanıtım videoları yayınlandı! Arka Sokaklar ne zaman başlıyor? Yeni sezonda kimler var?

Ekranların sevilen polisiye dizisi Arka Sokaklar 18. sezon tanıtım videoları yayınlandı! Arka Sokaklar ne zaman başlıyor? Yeni sezonda kimler var?

Arka Sokaklar 18. sezon tanıtım videoları yayınlandı! Arka Sokaklar ne zaman başlıyor? Yeni sezonda kimler var?
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Başladığı günden itibaren fenomenleşen efsane dizi Arka Sokaklar geri dönüyor. Kendi gününde, kendi saatinde sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan Arka Sokaklar yakında Kanal D'de başlıyor!

ARKA SOKAKLAR 18. SEZON TANITIM VİDEOLARI YAYINLANDI! DİZİNİN YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU!

Arka Sokaklar 18. sezon tanıtım videoları yayınlandı! Arka Sokaklar ne zaman başlıyor? Yeni sezonda kimler var? - Resim : 1

 

TIKLA İZLE : ARKA SOKAKLAR 18. SEZON 1. TANITIM VİDEOSU YAYINLANDI!

TIKLA İZLE : ARKA SOKAKLAR 18. SEZON 2. TANITIM VİDEOSU YAYINLANDI!

TIKLA İZLE : ARKA SOKAKLAR 18. SEZON 3. TANITIM VİDEOSU YAYINLANDI!

Arka Sokaklar 18. sezon tanıtım videoları yayınlandı! Arka Sokaklar ne zaman başlıyor? Yeni sezonda kimler var? - Resim : 2

 

ARKA SOKAKLAR YENİ SEZONDA KİMLER VAR?

Erler Film’den sonra D Media tarafından çekimleri yürütülecek Arka Sokaklar dizisi eski oyuncuları ile bir bir sözleşme imzalamaya devam ediyor. Mesut Komiser (Şevket Çoruh) gibi isimler yapımcı ile anlaşamadığı için diziden ayrılmıştı.

Arka Sokaklar 18. sezon tanıtım videoları yayınlandı! Arka Sokaklar ne zaman başlıyor? Yeni sezonda kimler var? - Resim : 3

Kadrosuna kattığı  yeni oyuncular  ile sezona bomba gibi giriş yapmaya hazırlanan Arka Sokaklar bu kez çok daha farklı bir hikâye ile açılış yapacak.

YENİ SEZON YENİ OYUNCULAR 

Yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un kaleme aldığı Arka Sokaklar’ın oyuncu kadrosunda ise; Perihan Ünlücan,  Tunç Oğuz, Ali Haydar Çataltepe, Özlem Çınar, Hülya Kalebayır, Elvan Dişli, Gaye Gürsel, Nazlı Tosunoğlu, Ecem Öz, Metin Çoban, Kerim Han Duman, Ada Baykal, Onurcan Sesli, Mustafa Efe Günay, Cansu Fırıncı ,Oğuzhan Peçe, Sinem Reyhan Kıroğlu, Hasan Denizyaran , Gizem Terzi , Can Başak gibi başarılı isimler yer alıyor.

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