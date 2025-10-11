Aydilge’den Malatya konserinde Filistin mesajı: Son dakikada farkına varanlardan olmadık

Malatya Kültür Yolu Festivali’nde sahneye çıkan Aydilge, Filistin halkına destek veren sözleriyle alkış topladı. Sanatçı, “Bu zulmün en başından beri sesini çıkaran sanırım tek ülke biziz” dedi.

Malatya Kültür Yolu Festivali’nin altıncı gününde sahne alan şarkıcı Aydilge, konserinde Filistin mücadelesine destek mesajı verdi.

Aydilge, eşi Utku Barış Andaç’ın kemanıyla eşlik ettiği “Sade Şarkı” performansının ardından yaptığı konuşmada, Filistin’de yaşananlara sessiz kalmayacaklarını belirtti:

“Tüm dünya ülkeleri karşı çıkmaya başladı yavaş yavaş. Bu zulmün en başından beri sesini çıkaran sanırım tek ülke biziz. Biz böyle son dakikada farkına varanlardan olmadık. En başından beri bu zulmün karşısında duruyoruz. O yüzden bu zulme karşı çıkan bu vicdanlı halkın, sizlerin sanatçısı olmaktan, bu duyarlı ülkenin bir parçası olmaktan, bu ülkenin vatandaşı olmaktan da çok gurur duyuyorum.”

Sanatçı, konuşmasının ardından dev ekranda Filistin ve Türkiye bayrakları eşliğinde “Yalnızlık Masalı” adlı şarkısını seslendirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

aydilge filistin
