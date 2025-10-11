Çocuk teslimi kana bulandı: Eski eşin kardeşi ateş açtı

Samsun’da çocuk teslimi sırasında yaşanan tartışma kanlı bitti. Eski eşin kardeşi tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda, kadının yeni eşi başından vurularak ağır yaralandı.

Olay, Büyükşehir Belediyesi Mavi Işıklar Engelliler Eğitim, Dinlenme ve Rehabilitasyon Merkezi’nin otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Pınar Esen Carcur, boşandığı eşinden olan iki çocuğunu teslim almak için annesi ve yeni eşi Emrullah Carcur ile birlikte merkeze geldi.

ATEŞ AÇTI!

Çocuklar, eski eşin adli kontrol tedbiri kapsamında elektronik kelepçe takılı olduğu için, kardeşi Onur P. (27) tarafından getirildi. Çocuk teslimi sırasında iddiaya göre Onur P., Emrullah Carcur’un bulunduğu aracın kapısını zorlayarak açmak istedi ve araca doğru 3-4 el ateş etti.

Kurşunların hedefi olan Emrullah Carcur başından ağır yaralandı. O sırada araçta bulunan Dursuniye Karamara ise panikle kaçmaya çalışırken aracın açık kapısından düşerek yaralandı.

Silahlı saldırının ardından Onur P., Samsun Emniyet Müdürlüğü ekiplerince suç aletiyle birlikte evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Olayın ardından konuşan Pınar Esen Carcur, “Sabah çocuklarımı almaya gittim. Eski eşim hep sorun çıkartıyordu. İki hafta önce eski kayınvalidem anneme ayakkabı fırlattı, eşimin başına sopa vurdu. Bugün otoparkta bekliyorlardı. Eski eşimin kardeşi eşimin kapısını açmaya zorladı ve 3-4 el ateş etti. Eşim başından ağır yaralandı. Annem arabadan düşerek yaralandı. Eski eşimin ayağında kelepçe olduğu için çocuk teslimine gelemiyor” dedi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Anne Dursuniye Karamara ise, “Çocukları almaya geldik. Kızım bizi aşağı götürmedi. Eski eşin kardeşi geldi, kapıyı açtı ve silah çekti. Damat başından yaralandı. Kapıyı kapatamadım, damat dönerken ben aracın açık kapısından düştüm” ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.