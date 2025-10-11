12 milyarlık bahis trafiği: Papara soruşturması tamamlandı

Papara Elektronik Para A.Ş. hakkında yasa dışı bahis para trafiğine ön ayak olduğu ve yasa dışı bahis örgütlerinin para transferlerine aracılık ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, iki yılda toplam 12 milyar TL yasa dışı bahis parasının Papara üzerinden aktarıldığı belirtildi.

Habertürk’ten Ceylan Sever’in aktardığına göre, iddianamede Papara’nın kurucusu Ahmet Faruk Karslı için “7258 Sayılı Kanuna Muhalefet”, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma”, “Kurulan Örgüte Üye Olma” ve “Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama” suçlarından 28 yıla kadar hapis ve 50 milyon TL idari para cezası talep edildi.

Ayrıca 4 yönetici için 28 yıla kadar, örgüt üyesi olduğu öne sürülen 20 kişi için ise 24 yıla kadar hapis cezası istendi.

PARALAR KRİPTO CÜZDANLARA AKTARILDI

İddianamede yer alan Merkez Bankası denetim raporuna göre; 2021–2023 yılları arasında 26 bin 12 Papara hesabı yasa dışı bahis sitelerinde kullanıldı. İşlem hacminin 12 milyar TL’ye ulaştığı, bu paraların 274 banka hesabı ve 5 kripto cüzdana aktarıldığı tespit edildi.

Ayrıca Karslı’nın eşi, annesi ve kardeşine 120 milyon TL, ortağı Ertuğrul Doğan’a 450 milyon TL, Asuman Şener’e ise 27 milyon TL gönderdiği belirtildi.

GİZLİ TANIK İFADE VERDİ

İddianamede iki gizli tanığın ifadesine yer verildi. “Ihlamur” kod adlı gizli tanık, “Yasa dışı bahis sitelerinin ödeme trafiğini Papara yönetiyor,” dedi. “Ladin” kod adlı tanık ise, “Papara Türkiye’de gelmiş geçmiş en çok para aklayan sistem. Siber Suçlar’da görev yapan bir memur, emekli olduktan sonra Papara yöneticisi oldu,” ifadelerini kullandı.

Savcılık, Papara’nın yasa dışı bahis siteleriyle gizli bir anlaşma süreci yürüttüğünü ve sistemin “yasa dışı bahis siteleriyle doğrudan entegre çalışacak şekilde kurgulandığını” belirtti.

İddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.