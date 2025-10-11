Güllü’nün ölümünde yeni detay: DNA raporu ortaya çıktı, boğuşma izi var mı?

Şarkıcı Güllü’nün ölümüne ilişkin soruşturma dosyasına Adli Tıp Kurumu’nun DNA inceleme raporu eklendi. Raporda, Güllü’nün tırnak aralarında yalnızca kendi DNA’sının bulunduğu ve başka birine ait ize rastlanmadığı belirtildi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Güllü’nün ölümünde yeni detay: DNA raporu ortaya çıktı, boğuşma izi var mı?
Yayınlanma: Güncellenme:

Şarkıcı Güllü olarak tanınan Gül Tut’un ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir aşamaya gelindi. Adli Tıp Kurumu’nun hazırladığı DNA inceleme raporu dosyaya eklendi.

Ünlü sanatçı 26 Eylül sabahı Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki evinin 6’ncı katından düşerek hayatını kaybetmişti. Olay sonrası başlatılan soruşturmada ön otopsi raporunda herhangi bir darp veya cebir izine rastlanmadığı belirtilmişti.

Hürriyet’ten Musa Kesler’in haberine göre, Adli Tıp Kurumu’nun DNA inceleme raporu olayın karanlıkta kalan yönlerinden birini daha aydınlattı. Raporda, Güllü’nün tırnak aralarında sadece kendi DNA’sına rastlandığı, başka birine ait iz bulunmadığı kaydedildi.

Bu bulgu, Güllü’nün düşmeden önce herhangi bir boğuşma veya fiziksel müdahaleye maruz kalmadığını ortaya koydu.

Olay gecesine ait ev içi kamera kayıtlarıyla ilgili ses analizinin ise henüz tamamlanmadığı öğrenildi.

Pervin Buldan açıkladı: Öcalan “Komisyon İmralı’ya bir an önce gelmeli” dediPervin Buldan açıkladı: Öcalan “Komisyon İmralı’ya bir an önce gelmeli” dediGündem
Yarın başlıyor! Avrupa seyahatlerinde yeni uygulamaYarın başlıyor! Avrupa seyahatlerinde yeni uygulamaYurt
dna testi rapor
Günün Manşetleri
Mansur Yavaş’tan açıklama geldi
Papara soruşturması tamamlandı!
Öcalan komisyon için ne dedi?
Sahte tapu çetesi çökertildi
Uyuşturucu baronu ‘Don Vito’ yakalandı,
Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni istendi
94 şüpheliden 23'ü tutuklandı
Bayrampaşa'da başkanvekilli seçimi yeniden yapılacak
Son 21 gün! Süre uzatılmayacak”
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 154 milyonluk vurgun iddiası
Çok Okunanlar
BİM 14 Ekim 2025 Salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM 14 Ekim 2025 Salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı!
Meteoroloji duyurdu: Bu 14 il için sarı alarm verildi, sağanak geliyor! Meteoroloji duyurdu: Bu 14 il için sarı alarm verildi, sağanak geliyor!
Güncel altın fiyatları 11 Ekim 2025 Güncel altın fiyatları 11 Ekim 2025
Arka Sokaklar 722. bölüm İZLE! Arka Sokaklar 722. bölüm tek parça full izle Arka Sokaklar 722. bölüm İZLE! Arka Sokaklar 722. bölüm tek parça full izle
Güllü’nün ölümünde yeni detay: DNA raporu ortaya çıktı Güllü’nün ölümünde yeni detay: DNA raporu ortaya çıktı