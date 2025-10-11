Güllü’nün ölümünde yeni detay: DNA raporu ortaya çıktı, boğuşma izi var mı?

Şarkıcı Güllü olarak tanınan Gül Tut’un ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir aşamaya gelindi. Adli Tıp Kurumu’nun hazırladığı DNA inceleme raporu dosyaya eklendi.

Ünlü sanatçı 26 Eylül sabahı Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki evinin 6’ncı katından düşerek hayatını kaybetmişti. Olay sonrası başlatılan soruşturmada ön otopsi raporunda herhangi bir darp veya cebir izine rastlanmadığı belirtilmişti.

Hürriyet’ten Musa Kesler’in haberine göre, Adli Tıp Kurumu’nun DNA inceleme raporu olayın karanlıkta kalan yönlerinden birini daha aydınlattı. Raporda, Güllü’nün tırnak aralarında sadece kendi DNA’sına rastlandığı, başka birine ait iz bulunmadığı kaydedildi.

Bu bulgu, Güllü’nün düşmeden önce herhangi bir boğuşma veya fiziksel müdahaleye maruz kalmadığını ortaya koydu.

Olay gecesine ait ev içi kamera kayıtlarıyla ilgili ses analizinin ise henüz tamamlanmadığı öğrenildi.