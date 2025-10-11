Pervin Buldan açıkladı: Öcalan “Komisyon İmralı’ya bir an önce gelmeli” dedi

DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, Medya TV’de yaptığı açıklamada Abdullah Öcalan’ın “Komisyon bir an önce İmralı’ya gelmeli” dediğini söyledi. Buldan, 5 kişilik bir heyetin İmralı’ya gitmesinin planlandığını belirtti.

DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, Medya TV’ye yaptığı açıklamada, Abdullah Öcalan’ın komisyonun İmralı’ya bir an önce gitmesini istediğini belirtti. Buldan, 5 kişilik bir heyetin adaya gitmesinin planlandığını ifade etti.

Buldan, son görüşmede Öcalan’ın “zamanın hızla aktığının farkında olduğunu” söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Komisyon bir an önce İmralı’ya gelmeli. Sayın Öcalan, barış ve çözüm sürecinin ritminin yükseltilmesini talep ediyor. Komisyonun İmralı’ya giderek bu ritmin hızlanmasına katkı sağlayabileceğini belirtti. Komisyon dinlemelerden sonra Sayın Öcalan ile görüşmeli, Sayın Öcalan’ın da beklentisi var. Şu an itibarıyla somut bir tarih yok. 1-2 hafta içinde dinlenmeler bitince komisyon içinden 5 kişilik bir heyetin İmralı’ya gitmesini bekliyoruz.”

‘5 KİŞİLİK HEYETİN GİTMESİ PLANLANIYOR’

Buldan, heyetin oluşumuna ilişkin de şu bilgileri paylaştı:

“Grubu bulunan partilerin temsilcilerinden oluşan 5 kişilik heyetin gitmesi planlanıyor. Bize verilen bilgi bu şekilde. Meclis’te grubu bulunmayan partiler de var, bunlar Komisyonun içinde de yer alıyor. Ancak onlardan gitmek isteyen var mı, bu konuda bir bilgi yok. Ama 5 siyasi partinin grup temsilcileri olduğu için onlardan mutlaka birer kişi gider. Grubu bulunmayanlar gider mi gitmez mi, bu konuda net bir şey olmadığını belirtmek isterim.”

Buldan ayrıca, “Sayın Numan Kurtulmuş’un adaya gitme ihtimali yok. Böyle bir şey gündem olmadı. Sayın Öcalan da bunu ifade etmedi. Sadece Komisyon üyelerinden oluşan 5 kişilik bir heyetin gitmesi planlanıyor.” dedi.

