‘Kaçarlar’ şebekesi ortaya çıktı: Gündüz çoban, gece hırsız!

Denizli, Aydın ve Muğla’da çobanlık bahanesiyle dolaşarak kablo hırsızlığı yapan ‘Kaçarlar’ şebekesi çökertildi. JASAT ekiplerinin 15 ay süren takibiyle yakalanan 9 kişi tutuklanırken, 15 faili meçhul olay aydınlatıldı.

Denizli, Aydın ve Muğla’da karıştıkları 15 ayrı olayda toplam 5 milyon liralık kablo hırsızlığı yapan “Kaçarlar” şebekesi, jandarmanın operasyonuyla çökertildi. Küçükbaş hayvan otlatma bahanesiyle ilçe ilçe gezen şüphelilerin, gündüzleri çobanlık yapıp geceleri kablo çalarak bakırları erittikleri belirlendi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanındaki Acıpayam, Çameli, Kale, Tavas ve Beyağaç ilçelerinde 2024 ve 2025 yıllarında meydana gelen 15 faili meçhul telefon ve enerji nakil kablosu hırsızlığı olayını aydınlatmak için Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT dedektifleri ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı.

10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yaklaşık 15 ay süren teknik ve fiziki takipte, olay yeri ve çevresindeki 300 güvenlik kamerasının 2 bin 750 saatlik görüntüsü incelendi. Elde edilen bulgular doğrultusunda çevre illerden gelerek çobanlık yaparken kablo hırsızlığı yaptığı belirlenen 10 kişi tespit edildi.

Çameli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Denizli, Aydın ve Muğla’da belirlenen 8 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alınırken, ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 293 kilo bakır kablo, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 13 cep telefonu ele geçirildi.

Çameli İlçe Jandarma Komutanlığında sorgulanan şüphelilerden biri serbest bırakıldı. 1’i kadın toplam 9 kişi, jandarma komandolar eşliğinde yoğun güvenlik önlemleriyle Çameli Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan “Kaçarlar” şebekesi üyelerinin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Jandarma ekiplerinin takibi sonucu Muğla ve Dalaman ilçelerinde hırsızlık yaptıktan sonra Denizli’nin Beyağaç ilçesinde çaldıkları kablolarla suçüstü yakalanan şebekenin çökertilmesiyle birlikte, Aydın, Denizli ve Muğla’daki 15 faili meçhul olay aydınlatılmış oldu.

HAYVAN OTLATMA BAHANESİ

Aynı aileye mensup şüphelilerin çevre illerden göçer gibi dolaştıkları, küçükbaş hayvan otlatma bahanesiyle kablo hatlarının yakınında konakladıkları, geceleri ise hatlardan kablo kesip bakırlarını ayırdıkları belirlendi. Çalınan kabloların çadırlara gizlendiği, 6 farklı araçla kamera bulunmayan dağ ve orman yolları kullanılarak taşındığı tespit edildi.

Jandarma, “Kaçarlar” şebekesinin 5 milyon liralık bakır kablo hırsızlığını böyle ortaya çıkardı.

