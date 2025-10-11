80 milyonluk vurgun ortaya çıktı! Adana’da sahte tapu çetesi çökertildi

Adana’da polis ekipleri, kendilerini kamu görevlisi gibi tanıtıp hazineye ait arazileri ecrimisil yöntemiyle kiralama veya sahte tapu düzenleyerek satma vaadiyle onlarca kişiyi dolandıran şebekeyi çökertti.

Adana’da polis ekipleri, hazineye ait arazileri sahte belgelerle kiralama ya da satma vaadiyle vatandaşları dolandıran bir şebekeye yönelik operasyon düzenledi. Yaklaşık 80 milyon TL’lik vurgun yaptığı tespit edilen 13 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğüekipleri, “nitelikli dolandırıcılık” ve “resmî belgede sahtecilik” suçlarına karışan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Yaklaşık bir yıl süren teknik ve fiziki takibin ardından, 7 Ekim’de kent genelinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, şüphelilerin kendilerini kamu görevlisi gibi tanıtarak, hazine arazilerini ecrimisil yöntemiyle kiralama veya sahte tapularla satma vaadiyle 50 vatandaşı kandırdığı belirlendi. Şüphelilerin bu yöntemle 80 milyon TLtopladığı tespit edildi.

Adreslerde yapılan aramalarda 37 tapu senedi, 30 sahte belge ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan 13 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5’i tutuklanırken, 8’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

