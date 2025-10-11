Lokanta, kafe ve marketlerde yeni dönem! Artık zorunlu olacak

Ticaret Bakanlığı, fiyat şeffaflığını artırmak ve tüketicilerin korunmasını sağlamak amacıyla yeni bir düzenlemeyi yürürlüğe koydu. Buna göre, lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri işletmeler artık fiyat bilgilerini elektronik sistem üzerinden Bakanlığa iletmek zorunda olacak.

Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, işletmelerin fiyat listelerini hem dijital hem de fiziksel ortamda açık biçimde sunmalarını zorunlu hale getirdi.

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Vatandaşlarımızın günlük yaşamda sıklıkla hizmet aldığı lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri işletmelerde fiyatların açık, erişilebilir ve dürüst biçimde sunulmasını sağlamak üzere yeni uygulamalar hayata geçirilmiştir.”



Açıklamada, işletmelerin fiyat listelerine ilişkin bilgileri elektronik sistem üzerinden Bakanlığa aktarmakla yükümlüolduğu vurgulandı. Bu veriler, ilgili kurumlarla paylaşılacak ve kamuoyunun erişimine açık hale getirilecek.

Bakanlık, düzenlemenin tüketicilere büyük kolaylık sağlayacağını belirterek, vatandaşların işletme fiyatlarını “her yerden, her an dijital ortamda” görebileceğini bildirdi.

AÇIKTA SATILAN ÜRÜNLERDE DARA ZORUNLULUĞU

Yönetmelikle birlikte açıkta satılan ürünlerde dara (kap veya ambalaj ağırlığı) düşülmeden satış yapılması yasaklandı. Artık satıcılar, ürün tartımı sırasında ambalaj veya kabın ağırlığını düşmek zorunda olacak.

Bakanlık, bu adımla birlikte haksız fiyatlandırmanın önüne geçileceğini ve adil ticaret ilkesinin güçlendirileceğini vurguladı.

KAREKOD VE ELEKTRONİK FİYAT GÖSTERİMİ DÖNEMİ

Yeni sistemle birlikte işletmeler, fiyat listelerini karekod (QR kod) yöntemiyle de sunabilecek. Tüketici isterse, işletmeden fiyat listesini fiziksel olarak göstermesini talep edebilecek.

Ayrıca, kitap ve dergi satışlarında elektronik fiyat gösterimi dönemi de başladı. Artık fiyatlar yalnızca etikette değil, elektronik cihazlar aracılığıyla da gösterilebilecek.

Ticaret Bakanlığı, lokanta, restoran, kafe ve pastanelerdeki fiyat uygulamalarının titizlikle denetleneceğini ve düzenlemeye uymayan işletmelere idari yaptırımlar uygulanacağını duyurdu.