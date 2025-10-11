Serdar Öktem cinayetine ilişkin sevk yazısı ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen avukat Serdar Öktem cinayeti soruşturmasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Savcılığın hazırladığı sevk yazısında, organize suç örgütlerinin Öktem’e karşı beslediği husumet sonucu eylemin gerçekleştirildiği yönünde değerlendirme yapıldı.

6 Ekim 2025’te Şişli’de düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden avukat Serdar Öktem’in öldürülmesine ilişkin soruşturmada bugüne kadar 13 kişi yakalandı. Şüphelilerden 9’u tutuklanırken, 4 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

SEVK YAZISI ORTAYA ÇIKTI

Savcılığın sevk yazısında, “Serdar Öktem’in öldürülmesi olayının, ‘Casperlar’, ‘Çirkinler’, ‘Şirinler’ ve ‘Çingene Ümit’ suç örgütlerini zayıflatmak, hem hukuki hem finansal anlamda zedelemek ve bilgi akışını kesmek amacıyla intikam saikiyle Gündoğmuşlar ve Daltonlar suç örgütü tarafından gerçekleştirildiği değerlendirilmiştir” ifadeleri yer aldı.

Belgelerde ayrıca, Daltonlar Suç Örgütü’ne yönelik yürütülen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin ifadelerine de dikkat çekildi. Şüpheliler Haydar Koç ve 18 yaşından küçük S.Ç.Y.’nin ifadelerinde, örgüt yöneticisi Caner Kocar’ın talimatıyla bir “savcıya yönelik eylem” hazırlığında olduklarını söyledikleri, ancak hedefin savcı değil Avukat Serdar Öktem olduğunun anlaşıldığı belirtildi.

DAHA ÖNCE DE PLANLANMIŞ

Yazıda, şüphelilerin daha önce birçok kez Öktem’e yönelik silahlı saldırı girişiminde bulunmayı planladıkları, ancak alınan güvenlik önlemleri nedeniyle eylemi gerçekleştiremedikleri ifade edildi. Ayrıca Daltonlar ve Gündoğmuşlar suç örgütlerinin olay günü birlikte hareket ettiği, saldırıyı gerçekleştiren kişilerin eylemin ardından kaçıp kullandıkları silah, maske ve eldivenleri bir ağacın altına gizledikleri aktarıldı.

Savcılık, olayın suç örgütleri arasındaki husumet sonucu işlendiği kanaatine vardı. Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, azmettiricilerin yakalanması ve örgütün taşeron olarak kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.