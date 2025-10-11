Yarın başlıyor! Avrupa seyahatlerinde yeni uygulama

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerde kısa süreli ziyaretlerde bulunan AB vatandaşı olmayan kişilerin giriş ve çıkışlarının dijital olarak kaydedilmesini amaçlayan Elektronik Giriş-Çıkış Sistemi (EES) yarından itibaren yürürlüğe giriyor.

Avrupa Komisyonu’nun açıklamasına göre, EES 12 Ekim’den itibaren 29 Avrupa ülkesinin sınırlarında aşamalı olarak uygulanmaya başlanacak. Sistem, AB vatandaşı olmayanların giriş ve çıkışlarını dijital ortamda kaydedecek. Kayıtlarda pasaport bilgileri, parmak izleri, biyometrik yüz görüntüleri ve diğer seyahat verileri yer alacak.

Yetkililer, EES’nin altı aylık bir süreçte kademeli olarak hayata geçirileceğini belirtti. Schengen dış sınırlarını geçen üçüncü ülke vatandaşlarının verileri aşamalı şekilde kaydedilecek. Uygulama tamamlandığında sistem, tüm sınır geçiş noktalarında aktif olacak.

Elektronik kayıtlar üç yıl süreyle geçerli olacak. Bu süre içinde yeniden giriş yapan yolculardan yalnızca ek bir fotoğraf veya parmak izi alınacak.

UYGULAMA NASIL YAPILACAK?

EES’nin devreye girmesiyle, AB sınırlarını ilk kez geçecek kişiler kontrol noktalarında kişisel verilerini paylaşacak. Pasaport kontrol memurları yüz fotoğrafı çekecek ve/veya parmak izlerini tarayacak. Bu veriler dijital dosyada saklanacak.

EES sistemine daha önce kayıtlı kişilerde ise doğrulama işlemi yapılacak. 12 yaş altındaki çocukların parmak izi vermesi gerekmeyecek.

AMAÇ: GÜVENLİK VE DÜZENSİZ GÖÇÜN ÖNLENMESİ

Avrupa Komisyonu, EES’nin düzensiz göçü önlemeyi, vize süresini aşanları tespit etmeyi ve kimlik dolandırıcılığını azaltmayı hedeflediğini açıkladı.

Komisyondan yapılan açıklamada, “Güvenilir bilgilere gerçek zamanlı erişim sayesinde iç güvenlik artırılacak. Ulusal makamlar güvenlik tehdidi oluşturan kişileri hızla tespit edebilecek. Otomatik sınır kontrollerinin artmasıyla seyahatler daha sorunsuz hale gelecek,” ifadeleri kullanıldı.

EES’nin veri gizliliği ve kişisel bilgi güvenliği açısından en yüksek standartlara sahip olacağı belirtildi.

Sistemin 10 Nisan 2026’ya kadar 29 katılımcı ülkenin tamamındaki tüm Schengen sınır geçiş noktalarında aktif hale getirilmesi planlanıyor.