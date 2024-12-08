Bahar dizisinde kritik oyuncu değişikliği: Tüm senaryo değişebilir!

Başrollerinde Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak, Buğra Gülsoy, Hatice Aslan ve Füsun Demirel gibi güçlü oyuncuların yer aldığı, Show TV'de yayınlanan Bahar, ikinci sezonuyla da reytinglerin en üst sıralarında yer almaya devam ediyor.

Son olarak Ayça Üzüm ve Nergiz Herdem İnce’den oluşan senarist ekibinin diziden ayrılması, izleyiciler arasında merak uyandırmıştı. Dizinin hikayesini kimin devralacağı büyük bir soru işaretiydi.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Bahar dizisinin yeni senaristi, Türk televizyonlarının sevilen projelerine imza atan Deniz Akçay oldu. Akçay, daha önce Büyük Yalan, İstanbullu Gelin, Dila Hanım ve Küçük Kadınlar gibi yapımlarla adından söz ettirmişti. Son olarak Netflix’in Ata Demirer ve Esra Bilgiç’li dizisi 'Bir İhtimal Daha Var'ı kaleme alan Akçay, şimdi de Bahar dizisinin senaryosunu yönlendirecek.

Sevilen dizide gerçekleşen senarist değişikliği nedeniyle senaryo da tepeden tırnağa değişebilir.