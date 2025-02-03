Bakanlık düğmeye bastı: Turabi için erişim engeli!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bir yarışma programıyla tanınan Turabi'nin kamuoyunda tepki çeken şarkısı ve klibine yönelik harekete geçti.
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Edinilen bilgilere göre, Bakanlık, milyonlarca kişi tarafından izlenen video ve şarkının toplum yapısını bozabileceği, kadınlara yönelik cinsiyetçi söylemler içerdiği ve çocuklar ile gençlerin zihinsel gelişimini olumsuz etkileyebileceği gerekçesiyle yetkili makamlara başvuruda bulundu.
Bakanlık, söz konusu içeriklerin internet platformlarında yayılmasının önüne geçmek amacıyla, videonun kaldırılması ve erişimin engellenmesi için resmi girişimlerde bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı