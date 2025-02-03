Bakanlık düğmeye bastı: Turabi için erişim engeli!

Edinilen bilgilere göre, Bakanlık, milyonlarca kişi tarafından izlenen video ve şarkının toplum yapısını bozabileceği, kadınlara yönelik cinsiyetçi söylemler içerdiği ve çocuklar ile gençlerin zihinsel gelişimini olumsuz etkileyebileceği gerekçesiyle yetkili makamlara başvuruda bulundu.

Bakanlık, söz konusu içeriklerin internet platformlarında yayılmasının önüne geçmek amacıyla, videonun kaldırılması ve erişimin engellenmesi için resmi girişimlerde bulundu.