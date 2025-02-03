İkizce’de 210 tapulu mülke el kondu: Köylüler tepkili!

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce mahallesinde, tarla ve evler dahil olmak üzere 210 tapulu özel mülkiyete el konuldu.

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İkizce’de 210 tapulu mülke el kondu: Köylüler tepkili!
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6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından deprem konutları yapılan bölgede, OHAL kapsamında çıkarılan kararnameye dayanarak "Re’sen Kamulaştırmasız El Koyma Suretiyle Tescil" işlemi gerçekleştirildi.

Mahalle halkı, mallarının bir gecede ellerinden alınması, arazilere iş makinelerinin girmesi ve yaşam alanlarından zorla terk edilmeleri üzerine büyük tepki gösterdi. Köylüler, tarım arazilerine yönelik gerçekleştirilen işlemin bilgileri dışında yapıldığını ve 15 gündür terk edilmeye zorlandıklarını belirterek yürüyüş düzenledi. Avukat Muharrem Gemici, köylüler adına yaptığı açıklamada, "Yapılmak istenen işlemden bir an önce dönülmesini ve tapuların köylülere iade edilmesini istiyoruz," dedi.

İkizce mahallesine, "Adınıza kayıtlı taşınmaz üzerinde Yeşilyurt Tapu Müdürlüğü’nde 4153 sıra no ile Re’sen Kamulaştırmasız El Koyma Suretiyle Tescil işlemi yapılmaktadır" ifadesini içeren cep telefonu mesajıyla bilgi verildi. Gemici, bölgede hukuka aykırı müdahalelerin sürdüğüne dikkat çekerek, "Rezerv alanları ve yerinden dönüşüm alanlarına gerekli destek verilmeden, özel mülkiyete müdahale ediliyor. Eğer işlem ısrarla devam ettirilecekse, yöredeki hazine ve belediye arazilerinde bu işleme mani olacak bir sebep bulunmamaktadır," ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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