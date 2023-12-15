Batı'nın "Onlyfans" Bataklığı

Batının insanlığı tehdit eden dayatmalarından biri, "onlyfans", özellikle genç kadınları tehdit eden faaliyetleri ile gündemde. Sosyal medyada yer alan uygulama kadın bedeni üzerinden kolay para kazanmayı cazibe merkezi haline getiriyor, pek çok genci tuzağa çekiyor...


2016 yılında ortaya çıkan, Kadın bedeni üzerinden kültürel yozlaşmayı dayatan sosyal medya platformu OnlyFans.

Gençleri kolay para kazanma tuzağıyla içine çekiyor.

Teşhircilik üzerinden ilerleyen Platform'a giriş yasaklansa da toplumdan kopuşun ve çürümenin önüne geçilemiyor.

CKD Genel Başkanı Prof. Dr. Tülin Oygür kültürel yozlaşmanın neden olduğu sorunlara değindi.

Üretim ve Üreten kadın vurgusu yaptı...Türkiye'de kadın mücadelesinin dayandığı değerleri anlattı Oygür....

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# onlyfans
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