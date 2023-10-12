Beijing’de Global Video Medya Forumu gerçekleştirildi

Çin Medya Grubu (CMG) Global Video Medya Forumu düzenledi. 156 ülkenin medya yöneticilerinin çevrim içi ve çevrim dışı olarak katıldığı foruma Ulusal Kanal adına Yönetim Kurulu Başkanımız Adnan Türkkan da katıldı.

Beijing’de Global Video Medya Forumu gerçekleştirildi
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Çin Medya Grubu (CMG) tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen Global Video Medya Forumu, Beijing'de gerçekleştirildi. Forumun katılımcıları arasında, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Tanıtım Departmanı Başkan Yardımcısı ve CMG Başkanı Shen Haixiong da bulunuyordu. Shen Haixiong, CMG'nin dünya genelindeki medya kuruluşlarıyla işbirliği yaparak İpek Yolu dostluğunu güçlendirmeye ve Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin ortak inşasına katkı sağlamaya hazır olduğu mesajını iletti.

Beijing’de Global Video Medya Forumu gerçekleştirildi - Resim : 1

156 ülkenin medya yöneticilerinin çevrim içi ve çevrim dışı olarak katıldığı forumda konuşma yapan Shen, CMG'nin bu alandaki sorumluluğunun arttığını vurgulayarak, şunu söyledi:

- Kuşak ve Yol İnisiyatifi, 10 yıl içinde birçok inovasyon ve teknolojik gelişme kaydetti. Kurduğu iş birlikleri ile daha da önemli hale geldi. Gelecekte, medya için daha fazla sorumluluk üstlenmeli ve CMG olarak daha fazla platformda etkin olmalıyız.

Ulusal Kanal Adına Ulusal Kanal Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Türkkan Katıldı

 156 ülkenin medya yöneticilerinin çevrim içi ve çevrim dışı olarak katıldığı foruma Ulusal Kanal adına Yönetim Kurulu Başkanımız Adnan Türkkan da katıldı.

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