Benim Güzel Ailem 10. bölüm fragmanı yayınlandı! Sina ile Damla barışacak mı? Benim Güzel Ailem son bölümde neler oldu?

TRT1'in sevilen dizisi Benim Güzel Ailem, çocuklarını evlendirmiş bir çiftin yaşamını konu alıyor. Dört çocuklarının üçünü evlendiren aile, son çocuklarının düğününe hazırlık yaparken beklenmedik sürprizlerle karşılaşır. Dizinin son bölümünde, ailenin duygusal ve komik maceraları izleyicileri ekrana kilitledi. Bu yeni dizi hakkında da merak edilenler sosyal medyada oldukça konuşuluyor. Son bölümde neler oldu, yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı ?

BENİM GÜZEL AİLEM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Canan sinir krizi geçirir. Ailesi merak içinde nedenini öğrenmek istese de Canan bir türlü dile gelmez. Nedim, Kaan ve Ferdi kara kara borcu hangi parayla kapatacaklarını düşünürken, Öznur önceden kabul etmediği kostüm tasarımı işine tekrar sarılmaya karar verir. Hatta görümcesi Derya’yı yanına alma planları yapar. Rasim, kayınçosu Adnan’ın dükkan ve ev konusundaki tahriklerine dayanamaz ve Adnan’a haddini bildirmek ister. Mahalleli araya girer. Evleri ellerinden gideceği için panik halinde olan Canan bazı şeyleri satmaya karar verir. Yaşanan esrarengiz gelişme tüm planları alt üst eder.