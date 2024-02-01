Bir Sevdadır dizisi konusu nedir? Bir Sevdadır dizisi oyuncuları kim? Bir Sevdadır dizisi hangi kanalda yayınlanıyor?

Günay Günaydın'ın yönetmen olduğu ve Bozdağ film şirketinden çıkan Bir Sevdadır dizisi TRT1'de yayınlanmaya başladı. Her hafta çarşamba günleri yayınlanacak dizinin başrollerinde Feyyaz Şerifoğlu ve Sude Zülal Güler yer alıyor.

Dizisinin sloganı olan "Hayat Futbola Benzer" sözü ile yola çıkan dizide birbirinden çok farklı hayatlar yaşayan Yasin ve Yeşil'in hayatını konu ediniyor. Yolları kesişen Yeşil ve Yasin'in hikayesinin nasıl ilerleyeceği ise sürpriz.

Peki bir sevdadır dizisinin konusu nedir?

BİR SEVDADIR DİZİSİ NE ANLATIYOR?

Dizinin ana karakterlerinden olan Yasin ünlü bir Futbolcudur ve Yeşil ise hayata yeni başlamış olan genç bir kadındır.

Yeşil okula gitmemiştir, erken yaşta evlenmek üzere büyümüştür. Henüz 18’ine bile basmamışken Cenap Ağa’nın oğlu Ünal ile evlendirilirken biri onu düğününden kaçırır. Bu kişi, Yasin’in ikizi ünlü futbolcu Ersin’dir. Aynı gece yaşanan kovalamacada Ersin ölür. Ünal sakat kalır ve kardeşi Ferhat ölür.

Yeşil hapse girer, 7 yıl ile cezasını çeker. Orada ikiz çocukları olur: İshak ve Boncuk. Aradan geçen yıllar kan davasını bitirmemiştir. Tahliye günü geldiğinde Ünal’ın kardeşi Tufan, kardeşlerinin intikamını almak üzere Yeşil’i cezaevi kapısında beklemektedir. Yeşil hapiste yattığı süre boyunca boş durmaz. Kendini her şeyiyle hayata hazırlar. Onu dışarıda büyük ve zorlu bir sınav beklemektedir.

Artık ailesiyle bağı olmayan Yeşil'in kendisi ve çocukları için tek hayali bir aile kurmaktır. Yeşil çocukları ile birlikte Yasin'in yanına gider ve onların himayesine sığınmak istediğini belirtir.

BİR SEVDADIR DİZİSİNİN YASİN'İ FEYYAZ ŞERİFOĞLU KİMDİR?

Feyyaz Şerifoğlu, Türk şarkıcı ve oyuncudur. O Ses Türkiye yarışmasına "İnci Tanem" adlı şarkıyla katılmıştır, "Gidene" adında bir tekli parça çıkardı. Kırmızı Oda dizisinde Can karakterini canlandıran Şerifoğlu, son olarak Camdaki Kız dizisinde Sedat Koroğlu karakterini canlandırdı.

SUDE ZÜLAL GÜLER KİMDİR?

Suda Zülal Güler, 25 Ağustos 2001 yılında İstanbul’da doğdu. Makedonya kökenli olan Güler, 2013 yılında rol aldığı “Çınar” dizisi ile oyunculuk kariyerine başladı. 2018 yapımı “Keşif” filmi ile de beyaz perdeye adım atan Sude Zülal Güler ayrıca, Mayıs Kraliçesi, Muhteşem Yüzyıl İsimsizler gibi yapımlarda rol aldı.

BİR SEVDADIR DİZİSİNİN OYUNCULARI

Feyyaz Şerifoğlu-Yasin

Sude Zülal Güler-Yeşil

Ekin Mert Daymaz-Tufan

Ahmet Yenilmez-Rıza Dayı

Doğukan Polat-Ünal

Sinan Tuzcu-İshak