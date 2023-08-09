Birce Akalay Atatürk'ü yoksaydı! Disney kölesi ünlüler kervanına katıldı

Disney'in Atatürk dizisini iptal etmesinin ardından tepkiler gelmeye devam ediyor. Birce Akalay katıldığı bir etkinlikte "Disney'in iptali hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna yanıt veremedi.

Birce Akalay Atatürk'ü yoksaydı! Disney kölesi ünlüler kervanına katıldı
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Disney'in Atatürk dizisini iptal etmesine halk nezdinde tepkiler büyüyor. Ancak oyuncularda sessizlik devam ediyor.

Katıldığı bir etkinlik sırasında kendisine Disney'in Atatürk dizisini iptal etmesi hakkında ne düşündüğü soruldu. Birce Akalay ise kaçamak bir şekilde yanıt vererek ne fikir beyan etti ne de tepki gösterdi. 

Birce Akalay Disney açıklaması

BİRCE AKALAY'DA ATATÜRK'Ü YOKSAYAN DISNEY'İ SAVUNANALAR KERVANINA GİRDİ

Kendisi ile konuşan muhabire "Ben zaten Ata'nın kızıyım." diyen Akalay şunları söyledi: 

- Ben bu konuyla alakalı fikrimi beyan etmek isteseydim, biliyorsunuz beni, ben konuşurum, pek susan bir tip değilim. Ama... Beyan etmek isteseydim sosyal medya hesaplarımdan da yapabiliyorum bunu.

 Kendisinin fikir beyan etmekten kaçtığı sorusu ortaya çıkarken konuşan bir tip olduğunu söyleyip dizinin iptali hakkında konuşmaması tepki çekti.

Birce Akalay Disney açıklaması

# Birce Akalay # Disney # atatürk dizisi
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