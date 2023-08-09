Birce Akalay Atatürk'ü yoksaydı! Disney kölesi ünlüler kervanına katıldı
Disney'in Atatürk dizisini iptal etmesinin ardından tepkiler gelmeye devam ediyor. Birce Akalay katıldığı bir etkinlikte "Disney'in iptali hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna yanıt veremedi.
Disney'in Atatürk dizisini iptal etmesine halk nezdinde tepkiler büyüyor. Ancak oyuncularda sessizlik devam ediyor.
Katıldığı bir etkinlik sırasında kendisine Disney'in Atatürk dizisini iptal etmesi hakkında ne düşündüğü soruldu. Birce Akalay ise kaçamak bir şekilde yanıt vererek ne fikir beyan etti ne de tepki gösterdi.
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Kendisi ile konuşan muhabire "Ben zaten Ata'nın kızıyım." diyen Akalay şunları söyledi:
- Ben bu konuyla alakalı fikrimi beyan etmek isteseydim, biliyorsunuz beni, ben konuşurum, pek susan bir tip değilim. Ama... Beyan etmek isteseydim sosyal medya hesaplarımdan da yapabiliyorum bunu.
Kendisinin fikir beyan etmekten kaçtığı sorusu ortaya çıkarken konuşan bir tip olduğunu söyleyip dizinin iptali hakkında konuşmaması tepki çekti.
Oyuncu Birce Akalay: [Disney+'ın platformunda yayınlamaktan vazgeçtiği "Atatürk" dizisi]— Öztürk (@oztrk_aydn) August 9, 2023
▪️“Ben bu konuyla alakalı fikrimi beyan etmek isteseydim sosyal medya hesaplarımdan yapabiliyorum."
▪️Sorunuzu nazikçe reddetmek istiyorum."
▪️"Mevzu bahis Atatürk olduğu zaman ben Ata… pic.twitter.com/9emxYopi27