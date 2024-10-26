Bluetooth'unuzu sürekli açık mı tutuyorsunuz? Dijital güvenliğiniz tehdit altında

Cep telefonlarındaki Bluetooth özelliği, kullanıcıların dijital güvenliğini risk altına sokabiliyor. Uzmanlar, Bluetooth'un gereksiz yere açık bırakılmaması gerektiğini, aksi takdirde kişisel verilerin siber saldırılara maruz kalabileceğini vurguluyor. İşte ayrıntılar...

90 METREDEN CİHAZA ERİŞİM!

Bluetooth teknolojisi, günlük hayatı kolaylaştırırken güvenlik açığını da bazen riske sokabiliyor. Siber casuslar 90 metre mesafeden cihaza erişim sağlıyor kişisel bilgileri ele geçiriliyor. Özellikle bankacılık bilgileri, fotoğraflar ve özel dosyalar gibi hassas verilerin korunması için Bluetooth'un kullanımına dikkat edilmesi gerekiyor.



Günlük hayatta güvenlik bilinci oluşturmak ve teknoloji kullanımında özenli davranmak, uzun vadede hem dijital hem de finansal güvenlik açısından önem taşıyor.

Uzmanlar, bu risklerin önüne geçmek için Bluetooth’u yalnızca kullanıldığı zamanlarda açmayı öneriyor.