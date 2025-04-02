TRT dizisinin başrolü Aybüke Pusat boykot çağrısı sonrasında diziden çıkarıldı

Oyuncu Aybüke Pusat, TRT’nin Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarıldı. Pusat’ın, sosyal medya hesabı üzerinden boykot çağrısı yapması, diziden ayrılmasına neden oldu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
TRT dizisinin başrolü Aybüke Pusat boykot çağrısı sonrasında diziden çıkarıldı
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TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, TRT’nin kamu yayıncılığı ilkelerine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"TRT, nitelikli yayıncılığı ve içerikleriyle ülkemizde ve küresel alanda büyük bir marka haline gelmiştir. Bu itibarı korumak, TRT yönetiminin en önemli sorumluluklarından biridir. TRT ile çalışan kişi ve firmalar da kamu yayıncılığı ilkelerine uygun hareket etme sorumluluğunu taşır."

Açıklamada, Pusat’ın siyasi niteliği ön plana çıkan bir kampanyanın parçası olduğu ve bunun TRT’nin yayın ilkelerine aykırı olduğu belirtildi. TRT, bu tarz tutarsızlığa ve ilke ihlallerine müsaade edilmeyeceğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Teşkilat dizisi izleyicilerini de hayal kırıklığına uğratan bu paylaşımlar nedeniyle ilgili oyuncunun kadrodan çıkarılmasına karar verilmiştir. Stok bölümler çekilmiş olmasına rağmen, senaryoda revizyona gidilecektir. Benzeri durumlar için de gerekli adımların atılacağından kimsenin şüphesi olmasın."

TRT’nin bu kararı kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, dizinin hayranları ve sektördeki isimler gelişmeleri yakından takip ediyor.

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