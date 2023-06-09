Nursema’nın aile yemeği kabusa dönecektir! Kızılcık Şerbeti 29. bölüm
Oyuncu kadrosuyla ve konusuyla izleyicilerin büyük beğenisini kazanan Kızılcık Şerbeti dizisinin 29. bölümü 9 Haziran Cuma günü yayınlanıyor. Kızılcık Şerbeti dizisinin 29. bölümünde heyecan yine doruğa çıkarken "Kızılcık Şerbeti 29. bölüm izle" şeklinde araştırılıyor.
Yeni sezonda SHOW TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti, Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör gibi isimleri buluşturan dizi, oyuncu kadrosu kadar konusuyla da dikkatleri üzerine çekiyor.
Kızılcık Şerbeti dizisi 29. bölümüyle ekranlara geliyor. Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin 29. yeni bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında "Kızılcık Şerbeti 29. bölüm izle", "Kızılcık Şerbeti 29. bölüm İZLE, Show TV Kızılcık Şerbeti yeni bölüm TEK PARÇA FULL İZLE! aramaları yapıyor. İşte Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin 29. yeni bölümüyle ilgili bilgiler...
KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NEDİR?
İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır.
Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir. Doğa'nın daha üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar.
Doğa'nın kocası Fatih'in (Doğukan Güngör) ailesi oldukça muhafazakar bir ailedir. Kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür. Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır. Kızılcık Şerbeti; doğruları aynı, yöntemleri farklı olan iki uç aile arasında kalan bir aşk hikayesidir.
KIZILCIK ŞERBETİ 29. BÖLÜM ÖZETİ
Sonunda muratlarına ererek evlenen Nursema ve Umut, hayatlarının hiç de kolay olmayacağını, farklılıkların onları üzeceğini ilk günlerden itibaren görmeye başlarlar. Nursema’nın ailesini yemeğe çağırdığı gece her ikisi için de kabusa dönecektir. Ömer, Kıvılcım’la birlikte yaşayacakları evi alarak ona sürpriz yapacak, ancak bununla da yetinmeyip daha büyük bir hamle ile Kıvılcım’ı tam kalbinden vuracaktır.
KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?
Senaryosunu Melis Civelek'in kaleme aldığı Kızılcık Şerbeti'nin oyuncu kadrosunda Evrim Alasya, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün yanı sıra;
Settar Tanrıöğen, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Oral Özer, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz, Tuana Gizem Uzunlar yer alıyor.