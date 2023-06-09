Nursema’nın aile yemeği kabusa dönecektir! Kızılcık Şerbeti 29. bölüm

Yeni sezonda SHOW TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti, Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör gibi isimleri buluşturan dizi, oyuncu kadrosu kadar konusuyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

Kızılcık Şerbeti dizisi 29. bölümüyle ekranlara geliyor. Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin 29. yeni bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında "Kızılcık Şerbeti 29. bölüm izle", "Kızılcık Şerbeti 29. bölüm İZLE, Show TV Kızılcık Şerbeti yeni bölüm TEK PARÇA FULL İZLE! aramaları yapıyor. İşte Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin 29. yeni bölümüyle ilgili bilgiler...

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NEDİR?

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır.

Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir. Doğa'nın daha üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar.