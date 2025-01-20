Celal Şengör’ün Neşet Ertaş açıklaması sosyal medyada tartışma yarattı
Prof. Dr. Celal Şengör, katıldığı bir programda Neşet Ertaş’ı tanımadığını ve adını hiç duymadığını söyleyerek dikkatleri üzerine çekti. Açıklama, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
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Program sırasında Rumeli türkülerini severek dinlediğini belirten Şengör, diğer türkü türlerine mesafeli olduğunu ifade etti. Moderatörün “Hiç Neşet Ertaş dinlemediniz mi?” sorusuna ise, “Tanımıyorum, adını duymadım. Dürüst olmak gerekirse, bu konuda bir bilgim yok” yanıtını verdi.
Şengör’ün açıklamaları, sosyal medyada eleştiri ve yorum yağmuruna neden oldu.
Birçok kullanıcı, Neşet Ertaş’ın Türk kültüründeki önemine vurgu yaparak, Şengör’ün bu açıklamasını eleştirdi. Ancak bazı kullanıcılar, müzik zevkleri üzerinden yargılamanın doğru olmadığını savunarak farklı görüşler dile getirdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı