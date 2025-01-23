ChatGPT çöktü mü? Neden erişilmiyor? İşte tüm yanıtlar

Vatandaşlar internet üzerinde OpenAi Chatgpt bozuldu mu sorusunu aratıyor. Birçok kişinin kullandığı yapay zeka olan Chatgpt bozuldu mu, çalışmıyor mü, çöktü mü? İşte ayrıntılar...

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
ChatGPT çöktü mü? Neden erişilmiyor? İşte tüm yanıtlar
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 ChatGPT'ye erişemeyen vatandaşlar, ne olduğunu merak etmeye başladı. OpenAI ChatGPT yapay zekası, ara ara çökme haberleriyle gündeme geliyor. Peki 23 Ocak 2025 ChatGPT çöktü mü? ChatGPT çalışıyor mu? ChatGPT ne zaman gelir? 

ChatGPT çöktü mü diye soran kullanıcılar için cevap şimdilik evet, ChatGPT çöktü.

Kullanıcılar ChatGPT sitesine erişemediklerini veya erişimin çok uzun sürdüğünü söylüyor. Downdetector gibi sitelerde de ChatGPT çöktü konusunda birçok rapor var. Yani ChatGPT çalışıyor mu diye soranlar için cevap hayır. An itibariyle ChatGPT çalışmıyor.

Resmi bir açıklama gelmemesiyle birlikte, tekrardan ne zaman erişime açılacağı da bilinmiyor.

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