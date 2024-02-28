"Donbass: İşte Bu Yüzden Buradayım" belgeseli Ulusal Kanal'da

"Donbass: İşte Bu Yüzden Buradayım" belgeseli, 2 Mart Cumartesi günü saat 11.00'de TV'de ilk kez Ulusal Kanal'da yayınlanacak.

"Donbass: İşte Bu Yüzden Buradayım" belgeseli Ulusal Kanal'da
Editör: Yasin Kerim Aşan

Yabancı gazeteciler Donbass'ta yaptıkları ifşa edici haberler için hayatlarını ve kariyerlerini riske atıyor.

2014 yılında İtalyan bir gazeteci olan Vittorio-Nicola Rangeroni, Kiev'i ziyaret ediyordu. Antik kentin turistik yerlerini keşfetmek istiyordu ancak bunun yerine bir darbeye tanık oldu.

Şaşırtıcı bir şekilde, İtalyan medyasının gelişmekte olan olayları anlatma şekli Vittorio'nun Ukrayna'da gördükleriyle hiçbir ortak noktaya sahip değildi.

Muhalefetin acımasızca bastırılması, Donbasslı sivillerin kendi hükümetleri tarafından öldürülmesi... Batı medyası bunların hiçbirini haber yapmadı. İşte bu nedenle Vittorio 2015 yılında Lugansk'a gitti ve kendisi de bir savaş muhabiri oldu. Gazeteci, Batı'daki insanların bu çatışmanın ardındaki gerçek hikayeyi öğrenme fırsatına sahip olmaları gerektiğine inanıyor. Vittorio tek değil; ABD, İngiltere, Almanya ve Finlandiya'dan gazeteciler her gün Donbass'ın en tehlikeli bölgelerine gidiyor. Kendi ülkelerinde güçlü bir propagandaya dayanabilmek için yerel halkın hikayelerini ve videolarını topluyorlar.

Onları Ukrayna ordusu tarafından bombalanan şehirlerden haber yaparak hayatlarını riske atmaya iten şey nedir?

"Donbass: İşte Bu Yüzden Buradayım" 2 Mart Cumartesi günü saat 11.00'de TV'de ilk kez Ulusal Kanal'da.

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