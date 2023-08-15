Düğünlere yeni bir akım getiren Cüneyt Tan sosyal medyada hit oldu

Kayserili düğün şarkıcısı Cüneyt Tan'ın getirdiği yeni soluk ortalığı kasıp kavurdu. Dilan Polat'ın Enerci şarkısından son yıllarda hit yapmış rap şarkılarına kadar cover yaparak halay formuna getirdi.

Sosyal medyanın gücüyle milyonlara ulaşan Cüneyt Tan, geleneksel halk dansı halayı modern ve enerjik şarkılarla birleştirerek büyük bir hayran kitlesi edindi.

ŞARKILARIYLA HALAYLARA RENK KATTI!

Cüneyt Tan, Kayseri'nin popüler sanatçıları arasında öne çıkıyor. Yıllardır düğünlerin vazgeçilmez ismi olarak sahne alan Cüneyt Tan, halay müziğini geleneksel köklerinden koparmadan, modern ve hareketli bir şekilde yeniden yorumluyor. Yaptığı cesur şarkı seçimleriyle halayı adeta dans ve müziğin muhteşem bir sentezi haline getiriyor.

DİLAN POLAT'LA MİLYONLARA ULAŞTI

Dilan Polat'ın enerjik şarkısını düğünde halay esnasında seslendiren Cüneyt Tan, milyonların beğenisini kazandı. Hem geleneksel hem de modern müzik tutkunlarını buluşturan bu performanslar, halayın yeni nesil yorumunu gözler önüne seriyor.

RAP ŞARKILARINDAN HALAYA

Cüneyt Tan, sadece geleneksel halay şarkılarıyla değil, aynı zamanda pop ve rap müziklerini halay ritmiyle harmanlayarak da büyük ilgi çekiyor. Ünlü rapçiler Muti ve Heijan'ın "biz kötüyüz aynen" şarkısını halay eşliğinde seslendiren sanatçı, enerjik performansıyla herkesi kendine hayran bıraktı.