Ermeni lobisini çıldırtan Atatürk dizisi! Disney'in Atatürk dizisi neden hedefte?

Amerika Ermeni Ulusal Komitesi (ANCA), geçtiğimiz gün Disney Plus platformunda 29 Ekim'de yayınlanacak olan Atatürk dizisi ile ilgili bir paylaşım yaptı. ANCA, yaptığı paylaşımda Atatürk'e hakaret ederek Disney Plus'tan dizinin kaldırılmasını istedi. Gündeme bomba gibi düşen ifadeler sonrası ANCA'nın Disney Plus'ta yayınlanacak olan bir dizi için neden bu kadar büyük bir kampanyaya giriştiği ise merak konusu oldu.

ANCA NEDEN ATATÜRK DİZİSİNİN KALDIRILMASINI İSTEDİ?

Bir süre önce Disney Plus'un yerel içerikleri platformdan kaldırdığı öne sürülmüştü. Oda TV'den Özge Solmaz'ın Disney Plus yetkililerine dayandırdığı haberinde, yerel içeriklerin kaldırıldığı doğrulandı. Yetkililerden yapılan açıklamada, "Global olarak bir strateji. Bu Türkiye'de de uygulanıyor. Lokal içerikler üzerinde bir strateji uygulanıyor. 30 Haziran itibariyle şu ana kadar yayınlanan yapımlar platformdan kaldırıldı. Hali hazırdaki içeriklerin akıbeti de önümüzdeki dönemde belli olacak." ifadeleri kullanıldı.

ANCA, Disney Plus'ın bu stratejisi üzerine, platformda yayınlanacak olan Atatürk dizisinin de kaldırılması için kampanya başlattı.

AMERİKAN ERMENİ ULUSAL KOMİTESİ NEDİR?

Amerikan Ermeni Ulusal Komitesi (ANCA), Amerika'daki Ermeni lobisinin çatı örgütü olarak faaliyet gösteriyor. Özellikle Amerika'da Türkiye'nin soykırımcı ilan edilmesi yönündeki çalışmaların merkezinde bulunuyor. ABD'de bazı senatörlerle yakın ilişkiler içinde oldukları biliniyor. "Ermeni soykırımı" yalanının ABD'de eğitim müfredatına girmesi için yoğun çaba sarf eden ANCA, aynı zamanda ABD'nin ermeni soykırımı yasasını onaylaması için de etkin çalıştı.

DİSNEY PLUS'UN ATATÜRK DİZİSİ

29 Ekim 2023'te yayınlanması planlanan Atatürk dizisinde Atatürk'ü Aras Bulut İynemli canlandıracak. Lenister Medya ve daha önce Vatanım Sensin gibi dizilere de imza atmış olan O3 Medya'nın ortak yapımcılığını üstlendiği dizinin yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin üstlenecek.