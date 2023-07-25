Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'in yeni uygulaması Threads diğer sosyal medya uygulamalarını solladı

Başarılı milyarder Meta'nın ardından bir yeni sosyal medya uygulamasını; Threads'i kullanıcılarının hizmetine sundu. Bu uygulama şu anda dünyada en hızlı büyüyen uygulamaları arasında birinci sırada ve bu bir tarihi rekoru da elinde bulunduruyor.

MARK ZUCKERBERG YENİ BİR REKORA DAHA İMZA ATTI

Yeni sosyal medya uygulaması rekora imza attı. 100 milyon indirme sınırını sadece 5 günde geçen Threads en kısa sürede 100 milyon indirmeye ulaşan ilk uygulama olarak tarihe geçti.

100 milyon indirmeye ulaşan diğer sosyal medya uygulamaları ne kadar zamanda bu rakama ulaştığını merak edenler için sıralamaya bir bakalım.

DİĞER SOSYAL MEDYA UYGULAMALARININ 100 MİLYON İNDİRMEYE ULAŞMA SÜRELERİ

8. Facebook 100 milyon indirme 5 yıl

7. Twitter 100 milyon indirme 5 yıl

6. Snapchat 100 milyon indirme 4 yıl

5.Instagram 100 milyon indirme 2,5 yıl

4. Youtube 100 milyon indirme 1 yıl

3. Tiktok 100 milyon indirme 9 ay

2. ChatGPT 100 milyon indirme 2 ay

1. Threads ise 100 milyon indirmeye sadece 5 günde ulaşarak. Tarihi bir rekora imza atıyor.