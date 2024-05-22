Fatih Portakal o yalana sarıldı! 6 Şubat depremlerinde yas ilan edilmediğini söyledi

Sözcü TV'de ekrana çıkan Fatih Portakal, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin şehit olması üzerine Türkiye'de yas ilan edilmesini eleştirdi. Portakal, seyircisinden gelen "6 Şubat depremlerinde Türkiye'de yas ilan edildi mi?" sorusuna, yas ilan edilmediğini öne sürdü.

PORTAKAL'IN YANLIŞINI REJİ DÜZELTTİ

Fatih Portakal, "50 binden fazla insanımızı kaybettik. Hayır yas ilan edilmedi." dedi. Portakal bundan sonra Reisi hakkında düşmanca ifadeler kullandı. Portakal, "Kendi ülkesinde bile muteber olmayan bu şahıs için yas ilan ettik." dedi. Portakal sözlerini, "Benim ülkeme gelip benim değerlerime benim değerlerime saygı göstermeyen bir insandan bahsediyorum" diyerek İran düşmanlığını sürdürdü. Portakal bu sözleri söylerken rejiden gelen uyarıyla 6 Şubat depremlerinde yas ilan edildiğini öğrendi. Rejiden gelen bilgiyle, 6 Şubat depremleri sonrası Türkiye'de 7 günlük yas ilan edildiğini söyledi.

"KENDİ ÜLKESİNDE MUTEBER OLMADIĞINI" ÖNE SÜRDÜĞÜ REİSİ'NİN CENAZE TÖRENİNE YÜZBİNLER KATILDI

Fatih Portakal'ın "kendi ülkesinde bile muteber değil" diyerek itibarsızlaştırmaya çalıştığı Reisi'nin cenaze töreni Tebriz ve Tahran'da gerçekleştirildi. Tebriz'deki törenlere yüzbinlerce İranlı katıldı. Ülkenin pek çok noktasında yapılan anmalarda da İranlıların çok üzgün olduğu görüldü. İran halkı, Şehit Reisi ve Şehit Abdullahiyan için meydanları doldurdu.