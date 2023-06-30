Fatih Portakal Sözcü TV'den ayrıldı! Peki Fatih Portakal Sözcü TV'den neden ayrıldı? Fatih Portakal hangi kanala gidecek?

Sözcü TV'de ana haber bugün sezon finaliyle izleyici karşısına çıktı. Ana haberin sunucusu Fatih Portakal'ın konuşması sonrası Sözcü TV'den ayrılıp ayrılmadığı merak konusu oldu.

FATİH PORTAKAL SÖZCÜ TV'DEN AYRILDI MI?

20 Mart'ta Sözcü TV'de ana haberi sunmaya başlayan Fatih Portakal, bugün izleyicilerine veda etti. Portakal, canlı yayında yaptığı veda konuşmasında ekip arkadaşlarına veda etti. "Sonrasında sizlerle olur muyum olmaz mıyım onu zaman gösterir, bilemiyorum." ifadelerini kullandı.

ÇALIŞMA ARKADAŞLARINA SÖYLEDİĞİ SÖZLER TEPKİ TOPLAMIŞTI

Portakal, geçtiğimiz günlerde, bir haberin seslendirmesini beğenmemiş ve canlı yayında çalışma arkadaşlarını azarlamıştı. "Ben bu bültene adımı veriyorum" çıkışıyla gündeme gelen Portakal, tepki toplamıştı. Veda konuşmasında Portakal'ın özür niteliğindeki ifadeleri dikkat çekti. Portakal, "Dilimin kemiği bazen olmuyor, onun da farkındayım ben. Kimseyi üzmek, kırmak için, kimseyi yerden yere vurmak için bir çaba içerisinde olmuyorum.” ifadelerini kullandı.

FATİH PORTAKAL SÖZCÜ TV'DEN NEDEN AYRILDI?

1 Mart tarihinde yayın hayatına başlayan Sözcü TV, 20 Mart tarihinde Fatih Portakal'ı ekibine katmıştı. Cumhuriyet'in haberine göre Portakal'ın Sözcü TV ile anlaşması 3 aylık yapıldı. Bu sürenin sona ermesiyle Portakal Sözcü TV ile yollarını ayırdı.