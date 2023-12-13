Filistin'e Destek Vermeyenlere Öfke Kustu! Oyuncu İsmail Hacıoğlu'dan İnsanlık Çıkışı

Yaklaşık 4 aydır Gazze'de süren İsrail katliamlarına karşı sessiz kalan bazı sanatçılar hakkında İsmail Hacıoğlu'ndan insanlık çıkışı geldi. Özellikle Filistin'e destek vermeyenlere ateş püsküren İsmail Hacıoğlu'nun o açıklamaları:

Filistin'e Destek Vermeyenlere Öfke Kustu! Oyuncu İsmail Hacıoğlu'dan İnsanlık Çıkışı
Filistin'e Destek Vermeyenlere Öfke Kustu! Oyuncu İsmail Hacıoğlu'dan İnsanlık Çıkışı
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Ayla projesiyle tüm dünyaya adını duyuran oyuncu İsmail Hacıoğlu'dan Filistin çıkışı geldi. Hacıoğlu, sosyal medyadan adeta olay yaratan bir açıklamaya neden oldu. Sessiz kalan diğer sanatçılara çıkışan genç oyuncu aynı zamanda kendisini eleştirenlere de tepki gösterdi. 

Filistin'e Destek Vermeyenlere Öfke Kustu! Oyuncu İsmail Hacıoğlu'dan İnsanlık Çıkışı

7 Ekim'den bu yana Filistin halkına destek mesajları veren oyuncu İsmail Hacıoğlu'ndan dikkat çeken bir paylaşım daha geldi. Hacıoğlu, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bıktık neden sürekli Filistin mesajı paylaşıyorsun" şeklinde kendisine yöneltilen sorulara tepki gösterdi. 38 yaşındaki oyuncu, paylaşımında 'Bıktık neden sürekli Filistin mesajı paylaşıyorsun' diyen dostlarım, ben kafamı yastığa rahat koyamıyorum kusura bakmayın takipten çıkabilirsiniz" ifadelerine yer verdi.

İsmail hacıoğlu

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