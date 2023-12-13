Çinliler Zehra Güneş'i Ağzı Açık İzledi! Başarısı Dünya Çapında Ses Getirmeye Devam Ediyor

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası B Grubu ilk maçında Vietnam temsilcisi Sport Center 1 ile karşı karşıya geldi. Büyük üstünlük kuran VakıfBank sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Zehra Güneş Damgası

Karşılaşmanın özellikle ilk setinde rakibine duvar olan Zehra Güneş blok sayıları ile geçit vermedi. Toplamda aldığı 14 sayı ile takımının en skorer ismi oldu. Zehra maçta 6 blok kaydetti. Gabi 12 sayı ile galibiyette önemli rol oynadı.

Vakıfbank 3 setlik Sport Center 1 maçında tam 19 blok yaptı;

6 blok - Zehra Güneş

3 blok - Gabi Guimaraes

3 blok - Jordan Thompson

2 blok - Ali Frantti

2 blok - Chiaka Ogbogu

2 blok - Alexia Carutasu

1 blok - Bahar Akbay