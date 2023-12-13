UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu Kura Çekimi Ne Zaman? Galatasaray'ın Muhtemel Rakipleri Kimler?
UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi tarihi, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesinin ardından futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Galatasaray, yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. Peki, UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi ne zaman ve muhtemel rakipleri nelerdir?
UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarını 3. sırada tamamlayan Galatasaray yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi 18 Aralık Pazartesi günü saat 15.00'te İsviçre’nin Nyon kentinde çekilecek.
İlk Maçlar 15 Şubat'ta
İlk ayak maçları 15 Şubat'ta, rövanş maçları 22 Şubat'ta oynanacak.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu ikinci bitiren bir takımla eşleşecek.
Galatasaray'ın Muhtemel Rakipleri
West Ham United / Freiburg (A Grubu)
Marsilya / Brighton (B Grubu)
Real Betis / Rangers / Sparta Prag (C Grubu)
Sporting Lisbon (D Grubu) (Kesinleşti)
Toulouse / St. Gilloise (E Grubu)
Rennes / Villareal (F Grubu)
Slavia Prag / Roma (G Grubu)
Karabağ / Molde (H Grubu)