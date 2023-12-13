UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu Kura Çekimi Ne Zaman? Galatasaray'ın Muhtemel Rakipleri Kimler?

UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi tarihi, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesinin ardından futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Galatasaray, yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. Peki, UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi ne zaman ve muhtemel rakipleri nelerdir?

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu Kura Çekimi Ne Zaman? Galatasaray'ın Muhtemel Rakipleri Kimler?
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu Kura Çekimi Ne Zaman? Galatasaray'ın Muhtemel Rakipleri!
Son Güncelleme:

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarını 3. sırada tamamlayan Galatasaray yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi 18 Aralık Pazartesi günü saat 15.00'te İsviçre’nin Nyon kentinde çekilecek.

İlk  Maçlar 15 Şubat'ta

İlk ayak maçları 15 Şubat'ta, rövanş maçları 22 Şubat'ta oynanacak.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu ikinci bitiren bir takımla eşleşecek.

Galatasaray'ın Muhtemel Rakipleri

West Ham United / Freiburg (A Grubu)

Marsilya / Brighton (B Grubu)

Real Betis / Rangers / Sparta Prag (C Grubu)

Sporting Lisbon (D Grubu) (Kesinleşti)

Toulouse / St. Gilloise (E Grubu)

Rennes / Villareal (F Grubu)

Slavia Prag / Roma (G Grubu)

Karabağ / Molde (H Grubu)

Ankaragücü'nün Yeni Başkanı İsmail Mert Fırat Kimdir? Nereli ve Kaç Yaşında?Ankaragücü'nün Yeni Başkanı İsmail Mert Fırat Kimdir? Nereli ve Kaç Yaşında?Spor
# Galatasaray # uefa avrupa ligi
Çok Okunanlar
14 Aralık 2023 Resmi Gazete Kararları
14 Aralık 2023 Resmi Gazete Kararları
Dünyanın En İyi SİHA'ları!
Dünyanın En İyi SİHA'ları!
Bugün Deprem Mi Oldu? AFAD ve Kandilli Nerede Deprem Olduğunu Söyledi?
Bugün Deprem Mi Oldu? AFAD ve Kandilli Nerede Deprem Olduğunu Söyledi?
Hollywood'un Bir Yıldızı Daha Kaydı!
Hollywood'un Bir Yıldızı Daha Kaydı!
BEDAŞ'A Göre Bugün İstanbul'da Elektrik Kesintisi Olan İlçeler... Neredeyse Tüm İstanbul'da...
BEDAŞ'A Göre Bugün İstanbul'da Elektrik Kesintisi Olan İlçeler... Neredeyse Tüm İstanbul'da...
Öne Çıkanlar İsrail katliamı itiraf etti! Gazze'ye beyaz fosforlu bombalarla saldırmışlar İsrail katliamı itiraf etti! Gazze'ye beyaz fosforlu bombalarla saldırmışlar Dünyanın En İyi SİHA'ları! Dünyanın En İyi SİHA'ları!