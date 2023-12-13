Ankaragücü'nün Yeni Başkanı İsmail Mert Fırat Kimdir? Nereli ve Kaç Yaşında?

MKE Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu, Faruk Koca'nın istifası sonrası İsmail Mert Fırat'ı oy birliğiyle başkan seçti. Bu durumun ardından en sık aratılanlar arasında İsmail Mert Fırat kimdir sorusu yer alıyor. Peki, İsmail Mert Fırat kimdir? İsmail Mert Fırat kaç yaşında?

Ankaragücü'nün Yeni Başkanı İsmail Mert Fırat Kimdir? Nereli ve Kaç Yaşında?
Ankaragücü Başkanı İsmail Mert Fırat Kimdir? Nereli ve Kaç Yaşında?
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Ankaragücü'nün yeni başkanı İsmail Mert Fırat 1981 doğumlu olup 42 yaşındadır. İsmail Mert Fırat, 1981 yılında Malatya Darende dünyaya gelmiştir. 1998 yılında Ankara Aydınlıkevler Ticaret Meslek Lisesinden mezun olmuştur. 2005 yılında inşaat sektörüne atım atan İsmail Mert Fırat, Fırat Life Yatırım A.Ş firmasını kurmuştur.

İsmail Mert Fırat Mesleği Nedir?

İsmail Mert Fırat, gıda sektörünün Fırat Tahin ve Susam Sanayi A.Ş'de çalışmaya başladı.

2005 yılında inşaat sektörüne atım atan İsmail Mert Fırat, Fırat Life Yatırım A.Ş firmasını kurmuştur.

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