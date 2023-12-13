Galatasaray, Parken'de Kaybetti; Rota Avrupa Ligi!

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son hafta mücadelesinde Galatasaray, Kopenhag deplasmanına konuk oldu. Parken Stadyumu'ndaki maçı Galatasaray 1-0'lık skorla kaybetti.

Galatasaray, Parken'de Kaybetti; Rota Avrupa Ligi!
Galatasaray, Parken'de Kaybetti; Rota Avrupa Ligi!

Karşılaşmada Kopenhag'a galibiyeti getiren golü 58. dakikada Lukas Lerager attı.

Kopenhag'da golü atan Lukas Lerager, 90. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından Galatasaray 5 puanda kaldı. Kopenhag 8 puana yükseldi.

Grubun diğer karşılaşmasında ise Bayern Münih, Manchester United'ı 71. dakikada Kingsley Coman'ın attığı golle 1-0 mağlup etti.

Galatasaray, Manchester United'ın sahasında Bayern Münih'e 1-0 kaybetmesiyle grubu 3. sırada tamamladı. Sarı-kırmızılı takım yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

A Grubu'nda Puan Durumu

1-Bayern Münih: 16 puan
2-Kopenhag: 8 puan
3-Galatasaray: 5 puan
4-Manchester United: 4 puan

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# Galatasaray # kopenhag
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