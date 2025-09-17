“Gayet iyiyiz” dedi, fotoğrafını paylaştı: Ufuk Özkan’ın son hali merak konusu oldu

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan, son günlerde hem sağlık sorunları hem de eski eşiyle yaşadığı nafaka kriziyle gündemdeydi.

Geçtiğimiz günlerde Özkan’ın Beşiktaş’taki evinde intihar girişiminde bulunduğu iddia edilmiş, yakınlarının ihbarı üzerine ambulansla hastaneye kaldırıldığı belirtilmişti. Yoğun bakımda tedavi altına alınan oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu açıklanmıştı.

Yaşanan gelişmelerin ardından sanatçının bağlı bulunduğu tiyatro ile kendisi, söz konusu intihar iddialarını yalanlamıştı.

Tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edilen Ufuk Özkan, sosyal medya hesabından ilk paylaşımını yaptı. Oyuncu, “Biz hastaneden çıktık, gayet iyiyiz” notuyla fotoğrafını yayımladı.