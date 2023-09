Gibi Gibi'nin 5. sezon tarihi belli oldu mu? Gibi Gibi ne zaman başlayacak?

Yayınlanmaya başladığı ilk andan itibaren büyük bir izleyici kitlesine ulaşan Gibi dizisi sevenleri, heyecanlı bekleyiş içerisinde. 4. sezonunu 10. bölümde bitiren dizinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağı merak konusu. Peki Gibi dizisi ne zaman başlayacak?

GİBİ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Büyük bir izleyici kitlesini etrafına toplayan "Gibi" dizisi, IMDB'deki yüksek 9.0 reytingi ve 48. Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Komedi Dizisi" ödülü ile "En İyi Komedi Dizisi Erkek Oyuncu" ödülü kazanmasıyla büyük başarı elde etti.

Feyyaz Yiğit'in sosyal medyada 5. sezonuna dair yeşil ışık yaktı ancak tam tarih belli olmamakla birlikte, dizinin Eylül ayı içerisinde 5. sezonuyla izleyicilerle buluşması bekleniyor.

GİBİ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Gibi" dizisindeki ana karakterler Yılmaz (Feyyaz Yiğit), İlkkan (Kıvanç Kılınç), ve Ersoy (Ahmet Kürşat Öçalan) birbirleriyle sürekli olarak kavga eden üç arkadaştır. Ancak bu arkadaşlık, sıradan hayatlarını altüst edecek olayları her seferinde ustalıkla büyüterek ve sorun çıkartacak bir seviyeye taşıyarak farklılaşır. Küçük ve basit görünen olayları bile inanılmaz bir şekilde büyüterek işlerler. Dizi, her bölümde farklı ve bağımsız bir hikayeyi ele alır, bu da izleyicilere her defasında yeni ve komik maceralar sunar.

GİBİ DİZİSİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Oyuncular: Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan

Yönetmen: İlk iki sezon Ömer Sinir, Yeni sezon da ise Onur Uzun yer aldı.