Harry Potter Hayranları Asaları Dumbledore için kaldırın! Usta oyuncu Michael Gambon vefat etti

Dünyanın dört bir yanındaki izleyiciler tarafından "Harry Potter" film serisinde bilge profesör Albus Dumbledore rolüyle tanınan İngiliz-İrlandalı aktör Michael Gambon , 82 yaşında hayatını kaybetti. Gambon oyunculuğa 1960'ların başında sahnede başladı ve daha sonra televizyon ve sinemaya geçti.

Harry Potter Hayranları Asalarınızı Yukarı Kaldırın!

Dikkate değer film rolleri arasında, 1989'da Peter Greenaway'in "Aşçı, Hırsız, Karısı ve Sevgilisi" filmindeki psikotik bir mafya lideri ve 2010'da Tom Hooper'ın "Kralın Konuşması" filmindeki yaşlı Kral George V yer alıyor. Ancak en çok bilinen rolü, 2004'te Richard Harris'in yerine geçtikten sonra sekiz filmlik serinin üçüncü filminden devraldığı "Harry Potter" serisindeki Dumbledore rolüydü. Michael John Gambon, 19 Ekim 1940'ta Dublin'de terzi bir anne ve mühendis bir babanın çocuğu olarak dünyaya geldi.

Michael Gambon Kimdir?

Sir Michael John Gambon 19 Ekim 1940, İrlanda'da doğdu. 28 Eylül 2023 İngiltere de vefat etti. Sinema ve tiyatro oyuncusu Gambon bugün hayranlarını yasa boğdu. 21 yaşındayken kesinlikle bir aktör olmak istediğine karar verdi. Oyunculuk kariyerine 1963'te Dublin'deki Edwards/MacLiammoir Gate Tiyatrosu'nda başladı. Old Vic'teki Ulusal Tiyatro'nun ilk üyelerindendi. Lawrence Olivier'nin yönettiği bu tiyatroda pek çok oyunda rol aldıktan sonra, Othello'yu oynadığı Birmingham Rep'e geçti. O günden bu güne geçen 40 yıl içinde, Gambon, döneminin en iyi tiyatrocularından biri olarak ün yaptı. Aktör, Alan Ayckbourn'un yönettiği "A Chorus of Disapproval"daki rolüyle Olivier Ödülü, "The Life of Galileo" ve "Volpone"la da En iyi Erkek Oyuncu dalında 1995 Evening Standard Ödülü kazandı. Gambon, Hogwarts Okulu'nun bilge ve saygın müdürü Albus Dumbledore rolü Richard Harris'in vefatından sonra kendisine verildi. Harry Potter ve Azkaban Tutsağı (2004), Harry Potter ve Ateş Kadehi (2005), Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı (2007) ile Harry Potter ve Melez Prens (2009), Harry Potter ve Ölüm Yadigarları (2010-2011) filmlerinde bir kez daha karşımıza çıktı.