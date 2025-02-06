Hazine Bakanlığı'ndan ünlü isimlere vergi denetimi: İsimleri belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 150 oyuncu ve ses sanatçısının gelir beyanları ile kazançları arasında uyuşmazlık tespit edildiğini açıkladı. Çok kazandığı halde az vergi ödediği iddia edilen ve bu nedenle haklarında denetim başlatılan ünlü isimlerden sekizinin kimlikleri ortaya çıktı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Hazine Bakanlığı'ndan ünlü isimlere vergi denetimi: İsimleri belli oldu
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ID Danışmanlık Limited Şirketi’nin kurucusu ve ortağı menajer Ayşe Barım, Gezi Parkı eylemlerinin planlayıcılarından biri olduğu iddiasıyla tutuklanma kararı verilmişti. Davada, Barım’ın menajerliğini yaptığı ünlüler arasında Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu da bulunuyordu. Devam eden süreçte Hazine ve Maliye Bakanlığı, yaptığı ön denetimde 150'ye yakın oyuncu ve ses sanatçısının gelir beyanları ile kazançlarının uyuşmazlık gösterdiğini açıkladı.

DENETİME GİREN SANATÇILAR BELLİ OLDU

Hangi sanatçılara denetim yapıldığı merak edilirken, Sabah’tan Ömer Karahan’ın haberine göre ilk aşamada tespit edilen sekiz ünlü arasında Türkiye’nin en tanınmış oyuncu ve şarkıcıları yer aldı. Yapılan analizlerde, Risk Analizi Değerlendirme ve Araştırma (RADAR) Sistemi tarafından tespit edilen bazı sanatçıların gelirlerini düşük gösterdiği iddia ediliyor. Ayrıca, bu ünlülerin banka hesaplarına gelen tutarlarla beyan ettikleri gelirlerin birbirinden uyumsuz olduğuna dikkat çekildi.

Bu yanlış beyanlar sonucunda yaklaşık 1,5 milyar TL'nin kayıp olduğu belirtildi. Habere göre, denetim yapılan 150 kişilik listede yer alan ünlüler arasında Halit Ergenç, Serenay Sarıkaya, Mert Demir, Bergüzar Korel, Hadise, Gülşen, Melike Şahin ve Duman grubunun sanatçıları bulunuyor.

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