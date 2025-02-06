Türkiye’yi donduran soğuk dalga! Meteorolojiden 19 il için sarı kodlu uyarı

Sibirya'dan gelen soğuk hava, Türkiye'nin büyük bir kısmında etkili olmaya devam ediyor. Birçok il karla kaplanırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 9 Şubat Cuma günü için uyarılarda bulundu. Özellikle Kayseri, Nevşehir ve Niğde çevreleri, Yozgat ve Malatya'nın güneyi ile Kahramanmaraş ve Adıyaman'ın kuzeyinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Kar yağışının, saat 21.00’e kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji, bu illerde kar, yağmur ve fırtına gibi çeşitli hava olaylarının yaşanabileceğini duyurdu. Uyarı yapılan iller ise şu şekilde sıralandı:

Adana (Fırtına)

Adıyaman (Kar)

Antalya (Fırtına)

Bursa (Kar)

Hatay (Fırtına)

Mersin (Fırtına)

Kastamonu (Sulu kar)

Kayseri (Kar)

Kocaeli (Kar)

Malatya (Kar)

Kahramanmaraş (Kar ve fırtına)

Nevşehir (Kar)

Niğde (Kar)

Sakarya (Kar)

Samsun (Sulu kar)

Sinop (Sulu kar)

Yozgat (Kar)

Yalova (Kar)

Osmaniye (Fırtına)