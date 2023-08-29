Hudutsuz Sevda 1. bölüm tanıtım videosu yayınlandı! Hudutsuz Sevda dizisinin konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir? Yeni dizi Hudutsuz Sevda ne zaman başlayacak ?

Yeni sezonda ekranlara gelecek olan yeni dizi Hudutsuz Sevda 1. bölüm tanıtım videosu yayınlandı! Hudutsuz Sevda dizisinin konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir? Hudutsuz Sevda ne zaman başlayacak ?

Hudutsuz Sevda 1. bölüm tanıtım videosu yayınlandı! Hudutsuz Sevda dizisinin konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir? Yeni dizi Hudutsuz Sevda ne zaman başlayacak ?
Son Güncelleme:

Halil İbrahim yıllar sonra doğduğu şehire döner ve karşısında babasının katilini bulur. Bir ezilenler ve ezenlerin hikayesi...

Hudutsuz Sevda 1. bölüm tanıtım videosu yayınlandı! Hudutsuz Sevda dizisinin konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir? Yeni dizi Hudutsuz Sevda ne zaman başlayacak ? - Resim : 1

HUDUTSUZ SEVDA KONUSU NE?


Yıllar sonra memleketine dönen ve karşısında babasının katilini gören Halil İbrahim'in (Deniz Can Aktaş) hikayesi anlatılıyor. Kan davası mücadelesi ve sevdiği kızla olan hikayesi izleyenleri ekran başına kilitleyecek gibi duruyor. Dizide mafyatik unsurların olması ve aksiyon sahneleri de oldukça  heyecan verici ve dikkatçekici görünüyor. Seyircileri merak içinde bırakacak hikayesiyle Hudutsuz Sevda yeni sezonda iddialı yapımlar arasında yer alıyor.

Hudutsuz Sevda 1. bölüm tanıtım videosu yayınlandı! Hudutsuz Sevda dizisinin konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir? Yeni dizi Hudutsuz Sevda ne zaman başlayacak ? - Resim : 2

HUDUTSUZ SEVDA OYUNCULARI KİMLER?


Kurtlar Vadisi'nin senaryosunu yazan ekip şimdi de FOX için Medyapım imzasıyla "Hudutsuz Sevda" dizisine imza atıyor. Kadrosunda Mesut Akusta, Esra Dermancıoğlu, Emre Bulur, Burak Sevinç, Asuman Dabak, Hülya Şen, Hülya Gülşen, Naz Çağla Irmak, Taner Turan, Alp Akar, Mehmet Korhan Fırat ve Erdem Kaynarca gibi ünlü isimler yer alıyor.

Hudutsuz Sevda 1. bölüm tanıtım videosu yayınlandı! Hudutsuz Sevda dizisinin konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir? Yeni dizi Hudutsuz Sevda ne zaman başlayacak ? - Resim : 3

HUDUTSUZ SEVDA NE ZAMAN YAYINLANACAK?


Fragmanıyla dikkat çeken dizinin kesin yayın tarihi henüz bilinmiyor.

TIKLA İZLE : HUDUTSUZ SEVDA 1. BÖLÜM TANITIM VİDEOSU YAYINLANDI!

Hudutsuz Sevda 1. bölüm tanıtım videosu yayınlandı! Hudutsuz Sevda dizisinin konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir? Yeni dizi Hudutsuz Sevda ne zaman başlayacak ? - Resim : 4

Safir dizisi 2. tanıtım videosu yayınlandı! Merakla beklenen Safir dizisinden yeni tanıtım videosu!Safir dizisi 2. tanıtım videosu yayınlandı! Merakla beklenen Safir dizisinden yeni tanıtım videosu!Medya
# yeni dizi # tanıtım videosu # yeni bölüm fragman # fox tv
Çok Okunanlar
Biber dolması yaparken tencere üstüne koyun! Dolmaların içi lokum gibi pişiyor ve dağılmıyor
Biber dolması yaparken tencere üstüne koyun! Dolmaların içi lokum gibi pişiyor ve dağılmıyor
İl olmaya en yakın 67 ilçe açıklandı!
İl olmaya en yakın 67 ilçe açıklandı!
Adana Lezzet Festivali için geri sayım başladı!
Adana Lezzet Festivali için geri sayım başladı!
2024'te asgari ücret ne kadar olacak?
2024'te asgari ücret ne kadar olacak?
Doğubayazıt'ta kadınlar kendilerinin ürettiği tarlalarda hasada başladı
Doğubayazıt'ta kadınlar kendilerinin ürettiği tarlalarda hasada başladı
Öne Çıkanlar Ali Babacan’dan CHP ve İYİ Parti’ye SÜRPRİZ PAZARLIK! ÖDÜNÇ VEKİL İSTEDİ! | Ulusal Kanal Haber Ali Babacan’dan CHP ve İYİ Parti’ye SÜRPRİZ PAZARLIK! ÖDÜNÇ VEKİL İSTEDİ! | Ulusal Kanal Haber Adana Lezzet Festivali için geri sayım başladı! Adana Lezzet Festivali için geri sayım başladı!