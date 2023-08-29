Hudutsuz Sevda 1. bölüm tanıtım videosu yayınlandı! Hudutsuz Sevda dizisinin konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir? Yeni dizi Hudutsuz Sevda ne zaman başlayacak ?

Halil İbrahim yıllar sonra doğduğu şehire döner ve karşısında babasının katilini bulur. Bir ezilenler ve ezenlerin hikayesi...

HUDUTSUZ SEVDA KONUSU NE?



Yıllar sonra memleketine dönen ve karşısında babasının katilini gören Halil İbrahim'in (Deniz Can Aktaş) hikayesi anlatılıyor. Kan davası mücadelesi ve sevdiği kızla olan hikayesi izleyenleri ekran başına kilitleyecek gibi duruyor. Dizide mafyatik unsurların olması ve aksiyon sahneleri de oldukça heyecan verici ve dikkatçekici görünüyor. Seyircileri merak içinde bırakacak hikayesiyle Hudutsuz Sevda yeni sezonda iddialı yapımlar arasında yer alıyor.

HUDUTSUZ SEVDA OYUNCULARI KİMLER?



Kurtlar Vadisi'nin senaryosunu yazan ekip şimdi de FOX için Medyapım imzasıyla "Hudutsuz Sevda" dizisine imza atıyor. Kadrosunda Mesut Akusta, Esra Dermancıoğlu, Emre Bulur, Burak Sevinç, Asuman Dabak, Hülya Şen, Hülya Gülşen, Naz Çağla Irmak, Taner Turan, Alp Akar, Mehmet Korhan Fırat ve Erdem Kaynarca gibi ünlü isimler yer alıyor.

HUDUTSUZ SEVDA NE ZAMAN YAYINLANACAK?



Fragmanıyla dikkat çeken dizinin kesin yayın tarihi henüz bilinmiyor.