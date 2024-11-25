Instagram'dan DM'lere yeni özellik! İşte ayrıntılar

Milyonlarca kullanıcının tercih ettiği popüler platform Instagram, mesajlaşma (DM) özelliğinde yenilikler yapmaya hazırlanıyor. Test aşamasındaki bu yeni özellik, kullanıcıların iletişim deneyimini daha hızlı ve etkili hale getirmeyi hedefliyor. Şirket, bu güncellemenin mesajlaşmada daha fazla esneklik sağlayacağını ve kullanıcı memnuniyetini artıracağını belirtti. Özellik hakkında detayların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Dünyanın en çok kullanılan çevrim içi fotoğraf ve video paylaşım platformlarından biri olan Instagram, bir süre önce küçük bir test çalışması başlatmıştı. Bu test kapsamında, DM butonunun ekranın alt-orta kısmına taşınması planlanıyordu. Son gelişmeler, Instagram’ın bu özelliği daha geniş bir kullanıcı kitlesi üzerinde test etmeye başladığını ortaya koyuyor.

DM BUTONUNUN YENİ YERİ

Yapılacak güncellemeyle, kullanıcılar hangi sayfada olurlarsa olsunlar DM bölümüne hızla erişebilecek. Mevcut Instagram sürümünde ise sağa kaydırarak DM kısmına ulaşmak mümkündü. Yeni özellik hakkında şimdilik paylaşılacaklar bunlarla sınırlı. Özelliğin tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı ise henüz netleşmiş değil.