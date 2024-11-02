Instagram'dan yeni özellik! Merakla bekleniyordu

Instagram, kullanıcıların DM kutusunu daha kolay yönetebilmesi için yeni bir güncelleme yayınladı. Artık DM istekleri, onaylı hesaplardan gelen mesajlar ve takipçi sayısına göre sıralanabiliyor.

Doğukan Bahri Şahin Doğukan Bahri Şahin
Instagram'dan yeni özellik! Merakla bekleniyordu
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Sosyal medya platformu Instagram​, direkt mesaj yönetimini iyileştirmek adına DM bölümünde önemli bir güncelleme yaptı. Özellikle de takipçi sayınız çoksa ve gelen mesajları bir süre sonra takip edemez hale geldiyseniz, yeni özellik sayesinde artık mesaj trafiğini daha düzenli bir hale getirebileceksiniz.

DM KUTUSU YENİLENDİ!

Güncellemeyle birlikte Instagram kullanıcılar, gelen kutularını daha detaylı bir şekilde filtreleyebilecek. Böylece DM isteklerinde onaylı hesaplardan, onaylı içerik üreticilerden, şirketlerden ve abonelerden gelen mesajlar diğer mesajlara göre daha görünür olacak.

TAKİPÇİ SAYISINA GÖRE MESAJ İSTEKLERİ

Yeni güncelleme bununla sınırlı değil. Bundan böyle kullanıcılar, mesaj isteklerini gönderen kişinin takipçi sayısına göre sıralayabilecek. Böylece kendilerine gönderilen DM'leri, "az takipçisi olanlar en sonda görünsün, çok takipçisi olanlar ilk sıralarda görünsün" gibi bir şekilde filtreleyebilecek.

Ek olarak Instagram, kullanıcıların sıkça karşılaştığı hikaye cevaplarına da bir çözüm sundu. Yeni "hikaye cevapları" bölümü, mesaj istekleri kutusunda ayrı bir alan olarak yer alacak. Bu bölümde hikayelerinize gelen cevapları daha hızlı bir şekilde görebileceksiniz.

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