İnternet çöktü mü? Cloudflare kaynaklı erişim sorunları araştırılıyor

21 Kasım’da Cloudflare hizmetlerinde zaman zaman erişim sorunları yaşandığına dair kullanıcı raporları arttı. Şirketten bugün için bir açıklama gelmezken, 18 Kasım’daki arızaya ilişkin detaylar yeniden gündeme taşındı.

Dünya genelinde milyonlarca web sitesine altyapı sağlayan Cloudflare’ın bugün (21 Kasım) bazı hizmetlerinde düzensiz erişim sorunları yaşandığına yönelik bildirimler arttı. Kullanıcılar özellikle öğle saatlerinden sonra “Cloudflare çöktü mü?” ve “İnternet problemi mi var?” gibi sorularla durumu araştırmaya başladı. Downdetector verilerinde de kısa süreli kesinti raporlarının yükseldiği görülüyor.

Henüz Cloudflare cephesinden gün içindeki dalgalanmalarla ilgili bir açıklama yapılmadı. Ancak 18 Kasım’da yaşanan geniş kapsamlı kesinti nedeniyle şirketin paylaştığı teknik değerlendirme, bugünkü sorgulamaların yeniden gündeme gelmesine yol açtı.

Cloudflare, milyonlarca web sitesinin güvenlik ve hız optimizasyonunu sağlayan küresel bir ağ olarak biliniyor. Şirket, yoğun trafik altında bile internet sitelerinin çevrimiçi kalmasını sağlayan çok katmanlı bir teknoloji altyapısı sunuyor. Bu özellikleri nedeniyle platformda yaşanan her kesinti dijital trafiği doğrudan etkiliyor.

internet Sosyal medya çöktü mü instagram çöktü mü
