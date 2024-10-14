İran'ı hedef alan TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı'dan yeni açıklama

"İran’ı rahatsız etmek zorundayız" diyerek tepki çeken TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, yeni açıklama yaptı. Sobacı, konuşmasında Türkiye-İran ilişkilerini kastetmediğini, sözlerinin bağlamından kopartıldığını savundu.

Haber Merkezi Haber Merkezi
İran'ı hedef alan TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı'dan yeni açıklama
Yayınlanma:

İran’a yönelik sözleri tepki çeken TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, sözlerinin çarpıtıldığını öne sürdü.

Zahid Sobacı, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, konuşmasının İran kısmında medya rekabetini kastettiğini, sözlerinin bağlamından kopartılarak suni gündem yaratıldığını öne sürdü. Sobacı, "Cümlem, TRT Farsça'nın kurulmasının ardından bu dilde yaşanacak yayıncılık rekabetine ilişkin bir vurguyu içermekteydi" dedi.

Konuşmasında Türkiye-İran ilişkilerini kastetmediğini söyleyen Sobacı, "TRT Farsça'nın gelişmekte olan Türkiye-İran ilişkilerini medya alanına da yansıtacak bir mecra olacağına inanıyoruz. TRT'nin Filistin meselesindeki hassasiyeti ise asla sorgulanamaz." ifadelerini kullandı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: "TRT ABD'nin ve İsrail'in sesi olamaz"Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: "TRT ABD'nin ve İsrail'in sesi olamaz"Gündem
trt Mehmet Zahid Sobacı iran
Günün Manşetleri
"Gazze'nin kuzeyinde tam anlamıyla soykırım yaşanıyor"
Doğu Perinçek'ten, Numan Kurtulmuş'un "ideolojisiz anayasa" sözlerine sert tepki
İsrail ordusunun Lübnan'a saldırılarda 18 kişi öldü
İnterpol arananlarına büyük darbe, 157 tutuklama
"TRT ABD'nin ve İsrail'in sesi olamaz"
İstanbul'da hastanede yangın
MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi
İsrail askerlerine ağır darbe
CHP'li belediyede işçi kıyımı
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret müjdesi
Çok Okunanlar
Narin Güran cinayetinde şok gelişme: Yeni kamera kayıtları ortaya çıktı Narin Güran cinayetinde şok gelişme: Yeni kamera kayıtları ortaya çıktı
14 Ekim 2024 Resmi Gazete kararları 14 Ekim 2024 Resmi Gazete kararları
İsrail askerlerine ağır darbe İsrail askerlerine ağır darbe
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret müjdesi Bakan Işıkhan'dan asgari ücret müjdesi
Çikolatalarda cinsel performans ilaçlarındaki maddeler çıktı Çikolatalarda cinsel performans ilaçlarındaki maddeler çıktı