İran'ı hedef alan TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı'dan yeni açıklama

İran’a yönelik sözleri tepki çeken TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, sözlerinin çarpıtıldığını öne sürdü.

Zahid Sobacı, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, konuşmasının İran kısmında medya rekabetini kastettiğini, sözlerinin bağlamından kopartılarak suni gündem yaratıldığını öne sürdü. Sobacı, "Cümlem, TRT Farsça'nın kurulmasının ardından bu dilde yaşanacak yayıncılık rekabetine ilişkin bir vurguyu içermekteydi" dedi.

Konuşmasında Türkiye-İran ilişkilerini kastetmediğini söyleyen Sobacı, "TRT Farsça'nın gelişmekte olan Türkiye-İran ilişkilerini medya alanına da yansıtacak bir mecra olacağına inanıyoruz. TRT'nin Filistin meselesindeki hassasiyeti ise asla sorgulanamaz." ifadelerini kullandı.