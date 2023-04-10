İsmail Saymaz duyurdu: Halk TV'ye şok

İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı. Saymaz açıklamasında, Halk TV ile yollarını ayırdıklarını belirtti. Saymaz şu ifadeleri kullandı:

- Bugün itibariyle Halk TV ile yollarımız ayrıldı. Yaklaşık 20 aydır omuz omuza çalıştığım Halk TV emekçilerine ve sevgili izleyicilerimize çok teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin.

SÖZCÜ TV'YE Mİ GEÇECEK?

Haber 7'nin haberine göre İsmail Saymaz, Sözcü TV'nin Maslak'taki binasında görüldü. 2021'de Sözcü'den ayrılıp Halk TV'ye geçen Saymaz'ın yeniden Sözcü TV'ye döneceği konuşulmaya başlandı.

Halk TV'den ayrılan Saymaz'ın izleyicilerine veda etmek için son kez yayına çıkma isteğinin Halk TV tarafından kabul edilmediği belirtildi.