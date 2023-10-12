İşte Türkiye’de Spotify’da Son 10 Yılın En Çok Dinlenen Sanatçıları

Spotify, Türkiye pazarına 10 yıl önce giriş yaptı. Şirket, Türkiye'deki 10. yılını kutlarken, bu dönemde Türkiye'de en fazla dinlenen sanatçıları, kadın sanatçıları, şarkıları ve müzik gruplarını açıkladı.

İşte Türkiye’de Spotify’da Son 10 Yılın En Çok Dinlenen Sanatçıları
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Spotify, Türkiye'deki kullanıcılar arasında 2013 ile 2017 yılları arasında pop müziğin daha fazla ilgi gördüğünü belirtirken, 2017'den itibaren hip hop'un en çok dinlenenler listelerine girdiğini bildirdi. Günümüzde ise insanların keyif aldığı müzik türleri arasında arabesk, elektronika, ve Türk Halk Müziği gibi seslerden etkilenen pop, rock, indie ve hip hop gibi türler bulunuyor.

Türkiye'de 10. yılını kutlayan Spotify, son 10 yılda Türkiye'de en çok dinlenen sanatçılar, kadın sanatçılar, şarkılar ve podcast'lerini açıkladı.

İşte Türkiye’de Spotify’da Son 10 Yılın En Çok Dinlenen Sanatçıları

1. Ezhel
2. UZI
3. Sezen Aksu
4. Sagopa Kajmer
5. Duman
6. cakal
7. Lvbel C5
8. Emir Can İğrek
9. Yüzyüzeyken Konuşuruz
10. Dolu Kadehi Ters Tut

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# spotify
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