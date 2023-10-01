Kim Milyoner Olmak İster’de Tarihi Gece! İşte 1 milyonluk liralık soru ve yanıtı...

Her Pazar ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında nefesler tutuldu. 1 Ekim 2023 tarihli bölümde yarışan Ahmet Talha Dağlı milyonluk soruya ulaştı. Sosyal medyada da büyük yankı uyandıran, Dağlı, doğru yanıtı verirse, 5 milyonluk soruyu da açtırabilecek.

İşte Kim Milyoner Olmak İster 1 Milyonluk Soru Ve Yanıtı

SORU: 1861-1865 arasındaki Amerikan İç Savaşı sırasında hangisi açıkça kölelik karşıtı Kuzey'i desteklemiş ve kölelik yanlısı Güney konfederasyonuna ambargo uygulamıştır?

Cevaplar:

A) Fransa

B) Osmanlı Devleti

C) Avusturya-Macaristan

D) Birleşik Krallık

YANITI: B şıkkı - Osmanlı Devleti

1861-1865 yılları arasındaki Amerikan İç Savaşı sırasında, Birleşik Krallık (İngiltere) açıkça kölelik karşıtı Kuzey'i desteklemiş ve kölelik yanlısı Güney Konfederasyonu'na ambargo uygulamıştır. İngiltere'nin bu tutumu, Kuzey'in ekonomik ve diplomatik açıdan avantaj sağlamasına ve Güney'in savaşı finanse etme yeteneğini kısıtlamasına yardımcı olmuştur. Bu durum, İngiltere'nin köleliği desteklemeyi bıraktığını ve Kuzey'i desteklediğini göstermektedir, çünkü İngiltere'deki kamuoyu kölelik karşıtıydı ve köleliğin yayılmasını desteklemeyi reddetti.